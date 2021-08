Des milliers de doses du vaccin de Moderna sur le point d’expirer en Ontario

Justin Bates a déclaré qu’une grande quantité de doses vont expirer au début du mois d'août.

Selon M. Bates, le ralentissement du déploiement des vaccins en Ontario et la préférence du public pour le vaccin Pfizer-BioNTech ont rendu difficile pour les pharmaciens l'utilisation des doses de Moderna.

C'est une situation terrible pour [les pharmaciens] , a déclaré M. Bates en entrevue. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage, mais pourtant [ça risque tout de même d’arriver].

Les pharmacies commandent maintenant les vaccins en fonction des rendez-vous prévus afin de réduire les risques de gaspillage, a déclaré M. Bates, mais elles doivent tout de même utiliser les stocks dont elles disposent.

Les deux prochaines semaines [sont] critiques , a-t-il dit.

M. Bates ajoute que la logistique qui entoure le vaccin de Moderna complique les choses. Les flacons contiennent 14 doses. Une fois qu'un flacon est ouvert, son contenu doit être utilisé dans les 12 heures qui suivent. Si un patient annule son rendez-vous pour une injection Moderna, la dose risque d’être perdue, a-t-il expliqué.

Pas que dans les pharmacies

De plus, le bureau de santé de Middlesex-London a récemment lancé un appel aux habitants puisque plus de 21 300 doses du vaccin de Moderna doivent être utilisées avant le 12 août.

Le nombre de rendez-vous est en baisse, peut-on lire dans le communiqué publié par le bureau de santé, ce qui signifie que des doses du vaccin de Moderna qui ont été décongelées pourraient devoir être jetées.

Nous ne voulons pas que ce vaccin soit gaspillé, c'est pourquoi nous demandons aux personnes qui ne sont pas complètement vaccinées de nous rejoindre dans la lutte contre la COVID-19 et d'envisager de recevoir une première ou une deuxième dose de Moderna , a déclaré le Dr Chris Mackie, médecin hygiéniste en chef de la région, en début de semaine.

Le service de santé a également souligné que les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna peuvent être utilisés comme première et seconde dose de manière interchangeable et en toute sécurité.

Une porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré que la province travaillait avec le bureau de santé de Middlesex-London pour réaffecter les doses aux zones qui en ont besoin.

Les unités de santé publique s'efforcent de limiter au maximum le gaspillage de vaccins et encouragent les personnes à se présenter sans rendez-vous le cas échéant , a déclaré Alexandra Hilkene.

Nous travaillons également avec des partenaires fédéraux pour explorer les possibilités de faire don de doses de vaccins.

M. Bates, lui, espère qu’un programme à l'échelle de la province soit créé pour aider à redistribuer les doses qui risquent d'être gaspillées où il y a des besoins.

Avec les informations de La Presse canadienne