Un long week-end encourageant pour l'industrie touristique à Ottawa

Ça commence à s'améliorer , a lancé dimanche Étienne Cameron, qui travaille pour Lady Dive Tours, une entreprise qui offre des tours guidés de la capitale fédérale à bord de ses autobus rouges.

Leur véhicule effectuant des trajets dans l’eau, l’ Amphibus , roulait à pleine capacité permise. Les autobus touristiques ne peuvent toutefois être remplis qu’à 50 %, a souligné M. Cameron.

Ça fait chaud au cœur de voir que les gens recommencent à redécouvrir le Canada [...] et à faire de nouvelles choses , a-t-il ajouté.

Étienne Cameron, employé de l'entreprise touristique Lady Dive Tours Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Un taux d’achalandage aussi élevé n’avait pas été vu depuis longtemps, a noté M. Cameron.

Or, durant une année habituelle, les chiffres sont encore plus élevés au cours de la fin de semaine de la Journée du colonel By, a-t-il nuancé.

Le président de l’Association des hôtels d'Ottawa et de Gatineau, Steve Ball, estime que les établissements d'hébergement de la région fonctionnent à 70 % ou 80 % de leur pleine capacité ce week-end. Selon ses prévisions, dimanche devait être la nuit la plus occupée pour les hôteliers.

M. Ball a affirmé, en entrevue, que des membres de son organisation observent des files d’attente à leurs comptoirs d'accueil.

Ça faisait longtemps que l'industrie attendait ça. Une citation de :Steve Ball, président de l’Association des hôtels d'Ottawa et de Gatineau

Est-ce de retour aux niveaux que nous devons retrouver, ceux de 2019? Nous ne sommes même pas près. Mais il y a un réel sentiment de reprise , a résumé M. Ball.

Mackenzie-Breeze Bone, qui est guide pour La marche hantée originale d’Ottawa, remarque, pour sa part, un achalandage élevé qui n’est pas seulement attribuable au long week-end.

Pendant la semaine, on est très occupés , a-t-elle dit. Elle a indiqué que des visites additionnelles ont été ajoutées à l’horaire, cette fin de semaine.

Elle a souligné que les règles de distanciation physique font en sorte que des clients qui aimeraient s’ajouter, par périodes de fort achalandage, doivent parfois être refusés.

Dimanche, ICI Ottawa-Gatineau a pu croiser plusieurs visiteurs, au centre-ville d’Ottawa, qui avaient le sourire aux lèvres malgré le temps maussade.

La journée d’aujourd’hui est très plaisante même avec la pluie. Ça fait du bien à l’esprit. C’est socialement intéressant , s’est exclamé l’un d’eux, Stéphane Côté, venu de Casselman pour passer du temps à Ottawa.

C’est comme si j’étais sorti d’une cave après un an et demi comme un ours polaire. Ça fait du bien de voir des gens, de voir des restaurants ouverts , a imagé un autre, Ray Hagh, venu de Montréal.

