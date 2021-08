La chaîne MTV a 40 ans

Le 1er août 1981 était lancée la chaîne américaine MTV, qui allait donner naissance à l’industrie du vidéoclip et au concept même de chaîne musicale. Quatre décennies plus tard, la chaîne n’est plus qu’un pâle reflet d’elle-même, mais son importance dans la culture populaire et la façon dont on consomme la musique est indéniable.

Le premier vidéoclip diffusé sur les ondes de Music Television, ou MTV, était étrangement prophétique. Il s’agit de Video Killed the Radio Star du groupe de new wave britannique The Buggles. Seul véritable succès du groupe, le titre de la chanson se traduit littéralement par la vidéo a tué la star de la radio .

La mise sur pied de MTV a été assurée par une petite équipe pilotée par Robert W. Pittman, un magnat des médias qui a par la suite été PDG de MTV Networks.

Selon le magazine Vanity Fair, le lancement de MTV a d’abord été accueilli d’un œil très sceptique, suscitant l’indifférence ou la moquerie dans les milieux de la télévision, de la musique et de la publicité. Ignorée par les câblodistributeurs et les médias, la chaîne a perdu 50 millions de dollars américains lors de sa première année d’activité.

La chaîne a véritablement décollé l’année suivante, notamment grâce à la diffusion d’une série de vidéos promotionnelles mettant en vedette des stars comme Mick Jagger des Rolling Stones, Pete Townshend du groupe The Who, David Bowie et Pat Benatar, qui répétaient le slogan « I want my MTV! » (je veux mon MTV!).

À l’origine, le but premier de MTV était de diffuser des vidéoclips en continu, 24 heures sur 24, présentés par de jeunes personnalités appelées VJs, ou vidéo jockeys. Avec une banque d’à peine 250 vidéoclips, cela signifiait que beaucoup de matériel était rediffusé.

L’apport de Michael Jackson

Malgré des accusations de racisme venant de la part d’artistes comme Rick James ou David Bowie, c’est un artiste afro-américain qui a contribué au véritable essor de MTV : nul autre que le roi de la pop Michael Jackson.

C’est en 1983 que le chanteur a fait son entrée dans le catalogue de la chaîne avec la chanson Billie Jean. Pendant plusieurs semaines, les vidéoclips de Billie Jean et de Beat It ont été diffusés en boucle, MTV capitalisant sur la folie entourant l’artiste. Puis est arrivé Thriller, le plus élaboré et le plus coûteux des vidéoclips tournés à l’époque.

MTV le diffusait à chaque heure et les cotes d’écoute montaient à chaque fois. Michael Jackson est la raison pour laquelle [le succès de] MTV est passé de gros à énorme , a affirmé John Sykes, l’un des fondateurs de la chaîne, en entrevue avec le Vanity Fair.

Plusieurs autres artistes ont donné un sérieux coup de pouce à la chaîne, qui le leur rendait bien en leur offrant une visibilité extraordinaire. On peut penser à Madonna, Duran Duran, David Bowie, Nirvana, Limp Bizkit… La liste est longue.

Des vidéoclips à la téléréalité

Après l’âge d’or du vidéoclip et l’attrait décroissant des maisons de disques pour le modèle d'affaires de MTV, la chaîne a commencé à ajouter des émissions à part entière à sa programmation à partir de la fin des années 1980.

Sans avoir inventé la téléréalité, MTV a certainement contribué à populariser le format, avec des séries comme The Real World (1992-2017), The Osbournes (2002-2005) et Bienvenue à Jersey Shore (2009-2012). On a également pu y voir des émissions d'animation comme Beavis et Butt-Head et Daria.

Avec l’arrivée de YouTube en 2005, la chaîne qui avait déjà perdu beaucoup de son lustre d’antan s’est avérée encore moins pertinente. MTV existe toujours, mais n’est plus que l’ombre d’elle-même, ne proposant plus grand-chose à part des rediffusions incessantes d’émissions comme Ridiculousness, qui reprend des vidéos virales trouvées sur Internet. Les MTV Video Music Awards, des prix créés en 1984 pour récompenser les meilleurs vidéoclips, demeure l'émission la plus regardée sur MTV.