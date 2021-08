Un étudiant invente un masque ventilé pour protéger les travailleurs de la santé

Emanuel Martinez Villanueva sait que sa mère était fière de lui.

Il dit que c’est ce qui l’a encoragé à travailler sans arrêt sur la conception du PROPOS, un nouveau type d'appareil de protection respiratoire.

Sa mère est décédée de la COVID-19 au Mexique en février.

Le professeur d’Emmanuel, Rafiq Ahmad, espère pouvoir commercialiser le PROPOS à l’automne.

Motivé par la pandémie, inspiré par Halo

Rafiq Ahmad, professeur au département d’ingénierie de l’Université de l’Alberta, a commencé à songer à des solutions pour protéger les travailleurs de la santé en mars 2020, alors que la COVID-19 faisait des ravages parmi eux en Espagne et en Italie.

Les étudiants du laboratoire qu'il dirige se sont aussi attelés à la tâche.

En août 2020, Emanuel Martinez Villanueva a présenté une première version de ce qui deviendra le PROPOS.

C’est un respirateur, soit un masque qui filtre les particules d’air. Le design, inspiré du jeu vidéo Halo, ressemble à un masque de plongée, il est d’ailleurs équipé du même type de tuba, en plus d’un filtre A95. Un ventilateur à batteries y est incorporé.

Emanuel Martinez Villanueva et Rafiq Ahmad ont passé près d'un an à le peaufiner pour le rendre ergonomique et plus durable.

Le respirateur est plus encombrant qu'un masque traditionnel, mais il est fait pour être porté dans un environnement où le risque de COVID-19 est élevé, comme un hôpital ou en présence de personnes déclarées positives. Photo : Emanuel Martinez Villanueva

Le chemin vers la commercialisation

L’étudiant, qui est arrivé à l’Université de l’Alberta grâce à un partenariat entre celle-ci et l’école Tecnológico de Monterrey au Mexique, dit qu’il tenait sa mère au courant de ses progrès chaque semaine.

Elle était incroyablement enthousiaste, raconte-t-il.

Elle parlait même de trouver des investisseurs là-bas [au Mexique].

Quand elle est morte, Emanuel a été dévasté. Mais il se dit désormais plus motivé que jamais à commercialiser son appareil et le rendre accessible aux travailleurs et à la population.

C’est une façon d’honorer ma mère et sa vie à travers ce projet. [...] Je ne pouvais pas la sauver, mais au moins je veux en sauver d’autres Une citation de :Emmanuel Martinez Villanueva, étudiant à la maîtrise en ingénierie

Lui et Rafiq Ahmad ont récemment soumis les résultats de leur projet au journal scientifique revu par les pairs HardwareX.

Rafiq Ahmad a conclu un partenariat avec Flexcim Services, dans le but de commencer la production de masse de PROPOS à l’automne.

Avec des informations de Kashmala Fida Mohatarem