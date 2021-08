Une première étape réussie pour le rallye de l’auto solaire de Polytechnique

Ça fait trois ans qu’on travaille sur ce projet-là et c’est sa première expérience sur les routes du Québec , explique Gabrielle Boismenu, co-directrice affaires du projet et étudiante de troisième année en génie chimique.

L’équipe est partie de Repentigny samedi matin et doit se rendre jusqu’en Gaspésie pour ensuite revenir à Bécancour, un total d’environ 2000 km. On fait ça pour promouvoir les énergies renouvelables et prouver que l’énergie solaire a beaucoup de puissance , relate la co-directrice.

Gabrielle Boismenu, co-directrice affaires du projet Esteban et étudiante de troisième année en génie chimique Photo : Radio-Canada

Avec quelques ajustements en cours de route et une arrivée tardive à Québec samedi, l’équipe du rallye demeure assez confiante pour la suite.

Ça s’est super bien passé, on est très content de notre première journée. Il y a quand même beaucoup de côtes sur notre parcours. On ne pourra peut-être pas toutes les faire, mais c’est vraiment pour nous, pour tester notre véhicule et voir jusqu’où il peut aller , concède Gabrielle Boismenu.

L'habitacle est juste assez grand pour accueillir deux personnes. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Une première à deux passagers

La réalisation n’est pas simple, même si c’est le dixième prototype de Polytechnique depuis le début du projet en 1998. Il s'agit là du premier qui est capable d’embarquer deux personnes. On s'est dit qu’on serait capable de relever un nouveau défi, d’ajouter un nouveau passager et de recommencer à zéro avec une base de connaissance évidemment, mais avec toute la mécanique et l’électronique modifiées , indique la co-directrice affaires du projet.

Quatorze des membres de l'équipe du projet participent au rallye. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Pour y arriver, ils sont une trentaine d’étudiants de différents programmes à s’impliquer dans le projet. C’est vraiment un gros travail d’équipe qui demande les connaissances de tout le monde. C’est parascolaire, donc il n’y a pas de professeurs et ce n’est pas un cours. On fait ça dans nos temps libres , précise Gabrielle Boismenu.

Cette année en plus, ils sont arrivés à avoir une parité hommes-femmes au sein de l’équipe du rallye. À Polytechnique, on est environ 70 % de gars et 30 % de filles, donc on est vraiment content de pouvoir dire qu’on est un projet à 50-50 , se réjouit l’étudiante de génie chimique.

S’adapter au contexte sanitaire

À cause de la pandémie, l’équipe du projet a dû revoir ses plans et c’est ainsi que la décision de traverser le Québec a été prise.

Habituellement, il y a une compétition internationale aux États-Unis, l’American Solar Challenge, à laquelle on participe à chaque deux ans. Elle avait lieu cette année, mais avec les mesures de quarantaine et tout, on a décidé de faire une simulation de compétition au Québec pour éviter les incertitudes , souligne Gabrielle Boismenu.

Des panneaux solaires recouvrent une grande partie de la superficie du véhicule. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Plutôt qu’aller compétitionner à l’international, ils en profitent donc pour montrer leur voiture solaire aux Québécois et faire la promotion des énergies renouvelables. Les gens sont tous vraiment curieux. Ils viennent voir le prototype et veulent savoir comment il fonctionne et on est vraiment content de pouvoir leur expliquer , affirme l’étudiante.

Pour la suite de leur parcours, un prochain arrêt est prévu à Beaupré, avant de terminer la journée de dimanche à Tadoussac. Ils prévoient arriver en Gaspésie vers le 3 ou 4 août.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche