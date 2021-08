Un accident nautique fait un mort en Nouvelle-Écosse

Le corps de la victime, qui résidait à Whitney Pier et dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été retrouvé peu après 8 h dimanche matin, sur la rive, près de Ross Ferry.

Deux personnes se trouvaient sur une motomarine qui a chaviré vers 13 h, samedi, à plus d’un kilomètre de la rive. Les deux plaisanciers portaient des vestes de sauvetage, selon la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ).

Un des deux occupants est parvenu à gagner, sain et sauf, le rivage et a demandé des secours.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax, la Garde côtière canadienne et des équipes de recherche et de sauvetage au sol du Cap-Breton et d'Inverness ont tenté de retrouver le disparu. Les recherches s’étaient déroulées toute la nuit de samedi à dimanche.