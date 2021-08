18 nouveaux cas de COVID-19 au N.-B. dimanche et exposition possible

18 nouveaux cas de COVID-19 sont signalés dimanche au Nouveau-Brunswick. Selon la Santé publique, ces cas s’étalent sur une période de deux jours, samedi et dimanche.

Dans la zone 1 (région de Moncton), 17 cas sont signalés, qui concernent deux personnes de moins de 19 ans, 11 personnes dans la vingtaine, trois dans la trentaine et une âgée de 40 à 49 ans.

Neuf cas sont des contacts de cas déjà confirmés, six cas font l'objet d'une enquête et deux sont liés à des voyages.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a présentement 37 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Personne n’est hospitalisé en ce moment. Une mise à jour complète sera disponible le mardi 3 août.

À ce jour, 67,9 % des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick qui sont âgées de 12 ans et plus sont pleinement vaccinées et 82,3 % ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Lieux d'exposition possible dans les zones 1 et 2

Des épisodes d'exposition possible sont signalés dans les zones 1 et 2, dans une mise à jour faite par la Santé publique.

Dans la zone 1, les personnes présentes chez Tony's Bistro & Patisserie à Moncton, le mercredi 28 juillet entre 11 h et 16 h et le jeudi 29 juillet entre 15 h et 23 h, pourraient avoir été exposées au virus.

Cet avis d'exposition possible s'ajoute à ceux publiés le vendredi 30 juillet, concernant des épisodes les 19 et 25 juillet.

Dans la zone 2, les épisodes se sont produits le vendredi 30 juillet. Divers endroits sont concernés:

Saint John Ale House entre 17 h 30 et 19 h 30

Bar Hopscotch entre 19 h et 20 h 30

Restaurant Italian By Night entre 20 h et 22 h 30

Bar entre 22 h 15 et minuit

Pub Uptown et Bar Down Under entre 23 h 30 et 1 h 30

Il est recommandé aux personnes qui étaient présentes à ces endroits aux heures indiquées de surveiller l’apparition de tout symptôme de la COVID-19 pendant 14 jours. Si des symptômes apparaissent, il faut s'isoler et prendre rendez-vous pour un test de dépistage.

Si le résultat est négatif, il faut tout de même continuer à surveiller l’apparition de symptômes et subir un nouveau test si des symptômes se manifestent. Il est recommandé d'éviter les endroits où se trouvent des personnes vulnérables, comme les foyers de soins, les établissements correctionnels et les refuges pendant les 14 prochains jours.