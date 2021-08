Québec en tête des destinations touristiques canadiennes

Québec trône ainsi au-dessus de Vancouver, Halifax et Calgary, ce qui était le souhait de l’Office du Tourisme au début de l’été. Et, par rapport à l’an passé, le taux d’occupation a augmenté de plus de 50 % dans la Vieille Capitale.

Les données pour la deuxième semaine du congé de la construction devraient être connues dans les prochains jours.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Graphique du taux d'occupation hôtelier selon la destination canadienne. Photo : courtoisie / Office du tourisme de Québec

La directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), Marjolaine de Sa, s’en réjouit. On est très content! On va avoir des chiffres pour le mois de juillet d’environ 60 % de taux d’occupation, comparé à environ 30 % l’été dernier , souligne-t-elle.

La Ville de Québec avait parié gros sur la reprise du tourisme, offrant entre autres une carte-cadeau de 75 $ avec chaque réservation de deux nuitées ou plus dans les établissements participants.

Selon Marjolaine de Sa, la réussite de cette campagne promotionnelle explique en partie les données encourageantes de l’été. D’habitude, un touriste de proximité, donc pour nous un Québécois, va demeurer 1,3 nuit à Québec et là, on a vu une augmentation à 2,3 nuits pour le mois de juillet. La campagne est un franc succès , relate-t-elle.

De plus en plus de touristes de l’extérieur

Au début du mois de juillet, les visiteurs étaient en grande majorité des Québécois. Ceux-ci représentaient 80 % des touristes dans la Vieille Capitale, selon Marjolaine de Sa. À mesure que le mois a progressé, de plus en plus de gens de l’extérieur sont venus.

On commence à voir des Ontariens et des gens des Maritimes, comme c’est un long weekend, le congé civique, partout au pays. Donc, on a beaucoup de touristes hors Québec et on sent un engouement des Américains, quelques réservations commencent à rentrer pour la fin du mois d’août , remarque la directrice générale de l'AHRQ.

Privée de ses grands événements cette année, la Ville de Québec a mis les bouchées doubles pour mettre de l'ambiance et animer son territoire. Photo : Radio-Canada / Christiane Latortue

Même si l’été n’est pas encore terminé, Marjolaine de Sa s’attend à ce que les taux d’occupation diminuent quelque peu à mesure que les vacances se terminent. On s’attend encore à un bon mois d'août, mais c’est sûr que ça va retomber quand la masse québécoise va retourner à l’école et au travail dès septembre. On va voir une diminution , concède-t-elle.

Elle espère toutefois qu’une reprise dans le tourisme d’affaires pourra permettre de conserver une certaine affluence dans les établissements hôteliers de la région. Le tourisme d’affaires pourrait reprendre, dès septembre, on s’attend à des taux d’occupation de 30 à 40 % , avance la directrice générale de l'AHRQ.

Plus de détails à venir.