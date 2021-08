La levée des mesures sanitaires inquiète l’Association médicale de l’Alberta

Le gouvernement albertain n’impose plus de masques ni de restrictions sur les rassemblements. Les personnes qui ont été en contact rapproché avec un cas positif de COVID-19 n’ont plus à s’isoler.

D’ici la fin août, les personnes qui ont la COVID-19 ne seront plus obligées de s’isoler et les centres de dépistage seront fermés.

Je ne suis pas en désaccord avec l’idée que nous devrons un jour passer d’un état pandémique à un état endémique, mais je recommanderais vivement d’adopter une approche moins précipitée , écrit le Dr Paul Boucher dans une lettre ouverte.

Il exprime entre autres des inquiétudes face à l’idée de demander aux citoyens qui croient avoir besoin de se faire tester pour la COVID-19 d’aller chez leurs médecins de famille ou dans une clinique du voisinage à partir du 31 août.

Ce ne sont pas toutes les cliniques communautaires qui sont en mesure de faire ce dépistage et celles qui le sont auront besoin de soutien, incluant de la rémunération, de l’équipement de protection personnel et des protocoles et du matériel adéquats , remarque-t-il.

Il ajoute que plusieurs médecins membres de l’AMA ont déjà exprimé leurs inquiétudes face aux retards et à la charge de travail qu’ils ont accumulés pendant la pandémie et que cela risque d’empirer la situation.

Il dit avoir partagé toutes ses inquiétudes dans une lettre adressée au ministère de la Santé de l’Alberta, Tyler Shandro.

L’inquiétude croît dans le milieu de la santé

Le Dr Boucher s’ajoute ainsi à la liste de groupes citoyens et de professionnels de la santé qui s’opposent à la levée des mesures que propose le gouvernement.

Dans une lettre envoyée jeudi à la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Société canadienne de pédiatrie qualifie l’approche albertaine de pari risqué .

Elle souligne que dans les dernières semaines, les cas de COVID-19 ont augmenté plus rapidement en Alberta que lors de la dernière vague.

L’Alberta est présentement la province avec le plus haut nombre de cas actifs au pays et parmi celles avec le plus bas taux de vaccination.