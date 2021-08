La Société canadienne du sang en Nouvelle-Écosse a un urgent besoin de donneurs

La Société canadienne du sang en Nouvelle-Écosse indique qu’il y a un manque criant de donneurs de sang en ce moment dans la province et lance un appel à la population pour inciter les dons.

La responsable de la région d’Halifax, Kathy Gracie, invite les donneurs à réserver l’une des 130 places encore libres à Halifax pour aller donner du sang dans les semaines à venir.

Des rendez-vous sont également disponibles du lundi au samedi, incluant le 14 août, jour férié de la Fête de la fondation en Nouvelle-Écosse.

La société recense normalement une baisse des dons en été, puisque les gens voyagent et pratiquent plus d’activités de plein air.

Parallèlement, il y a généralement plus d’accidents de voiture pendant l’été, ce qui entraîne un besoin accru de transfusions sanguines.

Kathy Gracie souligne que la pandémie a ajouté encore plus de complications.

Cet été est un peu différent et un peu plus difficile pour nous en raison de l’assouplissement des restrictions sanitaires et de l’augmentation de la demande de sang dans les hôpitaux , dit-elle.

Prendre rendez-vous

La Société canadienne du sang note que la demande pour les produits sanguins est à la hausse.

Plusieurs procédures chirurgicales mises en attente due à la pandémie ont repris, ce qui cause des inquiétudes concernant l’approvisionnement en sang.

La Société canadienne du sang doit collecter 40 000 dons de sang au Canada d’ici le début du mois de septembre.

Des donneurs de sang, à l'établissement de la Société canadienne du sang situé sur le chemin Bayers, à Halifax. Photo : Société canadienne du sang

Bien que la Société canadienne du sang recherche des donneurs de tous les groupes sanguins, les donneurs de sang O négatif sont particulièrement recherchés. Les globules rouges O négatif sont compatibles avec tous les groupes sanguins.

Les citoyens peuvent prendre rendez-vous sur le site internet de La Société canadienne du sang, ou par téléphone au 1-888-236-6283.

Un don de sang ne dure qu’environ 15 minutes. Le processus d’enregistrement et l’attente font en sorte que le donneur doit compter environ une heure sur place.

Pendant le processus d’enregistrement, les donneurs doivent entre autres répondre à des questions de dépistage de la COVID-19 et remplir un questionnaire.