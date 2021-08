Des bars de l’Outaouais prêts à vendre de l’alcool plus tard, mais pas tous

Ces établissements devront continuer de fermer leurs portes à 2 h plutôt que 3 h, comme c’était permis avant la pandémie.

Les grands événements extérieurs, comme les festivals, pourront pour leur part accueillir jusqu’à 15 000 personnes en même temps. La capacité maximale dans les grandes salles de spectacles et les stades s’apprête à passer de 3500 spectateurs à 7500.

En Outaouais, certains intervenants qui pourront profiter de ces assouplissements ne se précipitaient pas à changer leurs plans, dimanche.

À la microbrasserie de Gatineau Les Brasseurs du temps, la décision a été prise de maintenir l’heure de fermeture à minuit. Ce changement a déjà été fait depuis un certain temps et l’annonce, par le gouvernement de François Legault, des assouplissements qui allaient entrer en vigueur à 00h01, dans la nuit de samedi à dimanche, n'y a rien changé.

On s'est recentrés au niveau de la restauration , a indiqué en entrevue le directeur de la restauration pour Les Brasseurs du temps, Julien Flipot.

Il a aussi expliqué que les effectifs réduits ont influencé cette décision. On ne veut pas brûler notre équipe , a-t-il dit à ICI Ottawa-Gatineau.

On a vraiment mis l’accent sur le côté interrelationnel avec nos employés versus faire de l’argent. Une citation de :Julien Flipot, directeur de la restauration pour Les Brasseurs du temps

Julien Flipot, directeur de la restauration aux Brasseurs du temps, à Gatineau Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Les heures d’ouverture, tout au long de la semaine, ont par ailleurs été réduites. Bien des restaurateurs, en Outaouais comme ailleurs, doivent composer avec un manque de main-d'œuvre depuis le début du déconfinement.

On tient à nos employés. C’est déjà dur à trouver. Si on les épuise et qu’on les perd, on n’est pas capables d’en trouver d’autres , a ajouté Julien Flipot.

Pour le Festival des montgolfières de Gatineau (FMG), un des plus gros événements en importance dans la région, on ne sait toujours pas de quelle façon les plans seront changés, s’ils le sont.

Le site du parc la Baie est assez grand pour avoir plus de personnes, mais, en ce moment, l’équipe est en train de se pencher sur la possibilité de le faire , a dit la vice-présidente du FMGFestival des montgolfières de Gatineau , Marie-Chantale Giguère, dimanche.

Elle a souligné que le respect d’autres règles, comme la distanciation physique, doit aussi être pris en considération.

Selon ce qui a été annoncé au début juillet, le nombre de places par spectacle devrait être limité à 5000 et à 800 pour les prestations offertes en matinée.

Contrairement aux années précédentes, le public ne pourrait pas acheter de billet pour passer une journée complète sur le site, devant plutôt répondre à un système à la carte .

Le FMG a lieu du 2 au 6 septembre.

Avec des informations de Rosalie Sinclair