Guylaine Tremblay à la rencontre de 5 dramaturges dans L’histoire de mon théâtre

La comédienne Guylaine Tremblay anime, de samedi à mardi, quatre soirées de rencontres avec de grands noms de la dramaturgie québécoise, dont Michel Tremblay et Marie Laberge, à la Place des arts, à Montréal. Intitulée L’histoire de mon théâtre, cette série de spectacles-entretiens est une déclinaison de L’histoire de mes chansons, lancée avec succès l’hiver dernier avec Monique Giroux à l’animation.

C’est Michel Tremblay qui inaugure L’histoire de mon théâtre samedi avant de laisser la place à Marie Laberge, puis au binôme Louis Saia - Claude Menier et enfin à Michel Marc Bouchard mardi soir.

C’est l’occasion de découvrir ce que l’écriture est pour eux, leurs rituels d’écriture, par quoi ils ont été inspirés pour telle ou telle pièce , a indiqué Guylaine Tremblay à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Aux explications des dramaturges, se mêlent des extraits de leurs pièces joués par 17 comédiens et comédiennes, dont Anne-Marie Cadieux, Luc Guérin et Émilie Bibeau.

Faire mieux comprendre le travail des dramaturges

On va pouvoir à la fois comprendre de l’intérieur ce qui inspire [les auteurs et autrices] et voir immédiatement la démonstration de ce qu’ils viennent de nous expliquer avec les acteurs qui vont jouer les pièces , a dit Guylaine Tremblay.

Mon but avant tout est que les gens comprennent à quel point c’est un métier merveilleux, à quel point [les dramaturges] sont d’une discipline et d’une rigueur et à quel point ils ont une passion dévorante pour l’écriture , a-t-elle ajouté.

Si les personnes qui écrivent des pièces de théâtre sont souvent seules chez elles devant leur texte, la rencontre de leurs écrits avec le public est donc très attendue. La récompense [de l’auteur ou de l’autrice] est de partager ses mots, de les faire vibrer auprès des gens.

Des auteurs et autrices qui ont influencé la vie de Guylaine Tremblay

En plus de 30 ans de carrière sur les planches, Guylaine Tremblay a donné vie aux mots des cinq dramaturges qui ont dit oui pour participer à L’histoire de mon théâtre.

Ce sont des gens que j’admire, que j’aime profondément Une citation de :Guylaine Tremblay, actrice

Par exemple, le personnage qu’elle a interprété dans Aurélie ma sœur, de Marie Laberge, est le premier rôle qu’elle a décroché en tant que comédienne professionnelle. Et c’est après avoir joué une pièce de Louis Saia que ce dernier a recommandé Guylaine Tremblay à Claude Meunier qui l’a fait jouer dans sa série La petite vie.

Les recherches que Guylaine Tremblay a effectuées pour préparer l’animation L’histoire de mon théâtre lui ont permis d’en apprendre davantage sur ces figures importantes du théâtre québécois.

Tout en connaissant bien leur écriture, je découvre vraiment des choses très intéressantes à propos de leur processus de création et de la genèse de leur carrière d’auteur ou d’autrice , a-t-elle expliqué.

Les quatre spectacles de L’histoire de mon théâtre seront diffusés en ligne au mois d’octobre.