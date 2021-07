Édouard Bélanger remporte la Traversée internationale du lac Saint-Jean

À l’instar des deux autres athlètes inscrits, il s’agissait de sa première participation à la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Le gagnant était fatigué, mais fier et heureux de terminer l’épreuve dans la rade de Roberval après avoir plongé à Péribonka à 8 h 30 samedi. Par contre, il reconnaît que le défi en était un de taille.

C’est vrai qu’après quelques heures, on a pris le fil puis ça a bien été. Sinon, j’dirais la solitude. J’ai pas eu la chance de nager avec d’autres athlètes. Quand je suis sorti de la rivière, j’ai commencé à trouver ça assez long puis j’essayais de parler avec mon coach de temps en temps.

William Bourumeau, un nageur d’origine française, mais habitant à Chicoutimi, a lui aussi réussi à rallier l’autre rive du lac Saint-Jean. Il a terminé sa traversée en 8 h 36 min 41 s.

Le nageur William Bourumeau est originaire de la France. Il vit actuellement à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Malheureusement, le nageur de Vaudreuil-Dorion Alexandre Harvey, Almatois d’origine, a quant à lui dû abandonner l’épreuve en cours de route. Il a déclaré forfait environ 3 h 20 après le départ.

Étant natif d’Alma, ayant nagé des années à Alma, j’ai vu plein de nageurs, donc ça a toujours été un rêve de petit garçon de pouvoir un jour participer à la Traversée. J’ai participé, mon rêve est fait et j’en remercie l’organisation , a-t-il déclaré après être sorti de l’eau.

Alexandre Harvey, de Vaudreuil-Dorion et originaire d’Alma s'est lancé dans les eaux du lac Saint-Jean à 8h30 avec ses deux concurrents. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Conditions difficiles

Les conditions météorologiques n’étaient pas particulièrement favorables pour les nageurs.

La température de l’eau était de 15 degrés Celsius samedi matin à Péribonka. Le vent et les vagues étaient également de la partie.

« On a eu peut-être une heure où le lac était plus calme, mais sinon que des vagues, que des vagues, que des vagues. Même pendant mes entraînements, je suis venu plusieurs fois au lac et j'ai jamais eu autant de vagues alors c'était vraiment une grosse surprise et une vraie épreuve », a mentionné le nageur William Bourumeau.

En raison de la pandémie, la Traversée était l’une des seules compétitions de nage en eau libre à avoir lieu cet été au Québec.