Une sortie à moto pour sensibiliser au diabète

Des motocyclistes sikhs ont fait une randonnée de Winnipeg à Steinbach samedi afin de recueillir des fonds pour Diabetes Canada et de sensibiliser à la maladie.

Le Club de moto sikh du Manitoba se joignait ainsi à ses homologues des autres provinces, qui faisaient un trajet semblable un peu partout au Canada.

Ce mouvement national espérait amasser 100 000 $. Samedi matin, le club manitobain avait collecté plus de 15 000 $, et plus de 62 000 $ avaient été recueillis à l’échelle canadienne, a précisé en entrevue le porte-parole du Club de moto sikh du Manitoba, Raj Sandhu.

L’organisation manitobaine prévoyait qu’une cinquantaine de motocyclistes feraient le trajet à partir du centre-ville de Winnipeg.

Raj Sandhu a signalé qu’environ 403 000 Manitobains vivent avec une forme de diabète ou sont prédiabétiques.

Dans toutes les communautés, c’est un problème grandissant, et je crois qu’ensemble nous pouvons faire une différence , a-t-il poursuivi, en ajoutant que le club de moto aimerait faire de cette initiative un événement annuel.

Avec des informations de Thomas Asselin