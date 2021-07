Risque de contagion inter-atlantique de COVID-19 lors d'une visite à l'Î.-P.-É

Cette personne pourrait avoir été dans la phase contagieuse de la maladie pendant son séjour à l'île. La personne ne présentait alors aucun symptôme et détenait un permis de visite PEI Pass. Tous les contacts rapprochés de cette personne à l'Île-du-Prince-Édouard étaient pleinement vaccinés et ont obtenu des résultats négatifs au test de dépistage de la COVID-19.

À Cap-Jourimain au Nouveau-Brunswick, des automobilistes font la file dans l'après-midi du 3 juillet 2020 pour entrer sur le pont de la Confédération qui mène à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Par mesure de précaution, la Santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard a dévoilé une liste de sites d'exposition possibles, entre le 23 et le 26 juillet au Centre de villégiature et de golf Rodd Crowbush (y compris le restaurant David's), de même que le restaurant Merchantman Fresh Seafood and Oyster Bar, le dimanche 25 juillet entre 18 h et 20 h.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dr Heather Morrison recommande aux personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de subir un test de dépistage et de s'auto-isoler en attendant le résultat. Même en cas de résultat négatif, il est recommandé de demeurer aux aguets pendant 14 jours, pour l'apparition possible de symptômes. Les personnes pleinement vaccinées doivent surveiller l'apparition de symptômes.