La messe sera annulée ce dimanche à la paroisse St. Emile de Winnipeg

La police a contacté la paroisse parce qu’elle surveille les médias sociaux, et elle aurait remarqué certains propos qui auraient été émis sur des médias sociaux , indique le coordonnateur des communications de l’archidiocèse de Saint-Boniface, Daniel Bahuaud.

L’archidiocèse dit toutefois n’avoir reçu aucune menace directe. Il y a eu évidemment des gens qui ont exprimé leur déception par rapport aux propos de l’abbé Forest ou un fort désaccord, mais rien de menaçant , insiste M. Bahuaud.

Jeudi, on apprenait que l’archidiocèse avait interdit au prêtre Rhéal Forest de prendre la parole en public, de prêcher et d’enseigner, à la suite de propos offensants qu’il avait tenus à l’égard des survivants des pensionnats pour Autochtones.

Ces propos avaient été tenus pendant des messes célébrées à l’église catholique romaine de St. Emile, alors que Rhéal Forest remplaçait le père Gerry Sembrano, qui était en vacances.

Nous exprimons non seulement une tristesse et un regret par rapport aux propos de l’abbé Forest, et non seulement un fort désaccord, mais nous les désavouons complètement , réitère Daniel Bahuaud.

Il signale que ce dimanche, les fidèles de la paroisse St. Emile pourront se rabattre sur des webdiffusions de la messe.

Avec les informations de Laïssa Pamou