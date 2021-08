Au Québec, les salles de spectacles, les festivals et les stades peuvent désormais accueillir un plus grand nombre de personnes. Ces assouplissements aux mesures sanitaires annoncés lundi sont entrés en vigueur à la première heure dimanche.

Les salles de spectacles peuvent maintenant accueillir 500 spectateurs, au lieu de 250. La capacité maximale des plus grandes salles peut atteindre 7500 personnes, au lieu de 3500, par sections de 500 spectateurs.

À l’extérieur, les festivals peuvent compter jusqu’à 15 000 spectateurs, le triple des 5000 auparavant autorisés. Ils doivent être dispersés par sections indépendantes de 500 personnes, au lieu de 250.

Afin de limiter les attroupements avant, pendant et après les festivals et événements, une circulation fluide et organisée devra être assurée sur l’ensemble des sites, notamment dans les endroits qui créent des goulots d’étranglement comme les entrées et les sorties , précise le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Une annonce qui réjouit l'industrie culturelle

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, s’est réjouie de ces allégements par communiqué de presse. Selon elle, ils permettent aux activités culturelles de se déployer et répondent aux besoins de prévisibilité exprimés par les acteurs du milieu.

Pour les événements tels que les réunions, les congrès ainsi que les rassemblements sportifs amateurs, la capacité d’accueil passe de 100 à 500 personnes à l’extérieur et de 50 à 250 personnes à l’intérieur.

Ces assouplissements concernent l’ensemble du Québec, puisque toutes les régions se trouvent actuellement au palier vert.

Les réceptions de mariages et les funérailles demeurent limitées à 25 personnes. Les lieux de culte restent eux aussi à la même limite que précédemment, soit 250 personnes.

Par ailleurs, les bars et les restaurants bénéficient désormais d’une heure de plus pour servir de l’alcool dans leur établissement, soit jusqu’à 1 h du matin. L'heure de fermeture des bars reste cependant fixée à 2 h.

Les mesures de distanciation demeurent obligatoires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.