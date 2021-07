Pas de mises à jour des nouveaux cas de COVID-19 la fin de semaine au Manitoba

À partir de samedi, les Manitobains n’auront plus de mises à jour du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la province durant les fins de semaine.

Ce changement fait partie d’un nouvel horaire prévu pour le mois d’août, indique la province dans une note envoyée aux médias vendredi.

Cet horaire pourrait être modifié en fonction de nouvelles informations à propos des cas et des taux de vaccination, et dans l’éventualité d’une quatrième vague à l’automne, précise la note.

Cela signifie que les tableaux de bord de la province indiquant le nombre de cas de COVID-19 et de doses de vaccin administrées seront mis à jour seulement durant la semaine.

Le changement survient alors que de plus en plus de Manitobains sont vaccinés et alors que la province s’approche d’un Manitoba post-pandémie , a déclaré cette semaine le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin.

Nous savons que la COVID-19 sera toujours avec nous dans un Manitoba post-pandémie, mais des choses comme des rapports quotidiens de taux de positivité et de nombre de cas ne feront pas partie du Manitoba post-pandémie , a-t-il affirmé en conférence de presse le 26 juillet.

Par ailleurs, les points de presse des autorités sanitaires ne seront plus diffusés sur le site Internet de la province, mais se tiendront plutôt par réunions virtuelles avec les journalistes, ajoute la note envoyée aux médias.

Selon les données de la province, en date de vendredi, 69,3 % des Manitobains admissibles étaient entièrement vaccinés contre le COVID-19 et 79,5 % avaient au moins reçu une première dose.

En raison de la Journée Terry Fox lundi, la prochaine mise à jour de la province se fera mardi.

Le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, et le premier ministre, Brian Pallister, prendront la parole mardi à 11 h lors d’une conférence de presse à propos des restrictions sanitaires.