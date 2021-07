Un projet pilote pour ralentir la circulation automobile à Rouyn-Noranda

L’installation devrait être terminée dans le courant de la semaine prochaine. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, affirme que ce n’est pas la seule mesure instaurée pour réduire la vitesse des automobilistes.

Dans ce secteur-là, il y a eu quelques mesures qui ont été mises en place. Premièrement, les 40 km/h comme à quelques autres endroits aussi dans la ville de Rouyn-Noranda; il y a aussi des arrêts supplémentaires qui ont été installés , décrit-elle.

Elle souligne également que la population a été sondée pour le projet des dos d’âne, et le sera à nouveau lorsqu’ils seront retirés pour l’hiver. Il faut aussi sonder plus particulièrement les gens qui vont demeurer à proximité de l’endroit où l'on va mettre un dos d’âne parce que, pour certains, ça peut être dérangeant , précise la mairesse de Rouyn-Noranda.

Mais avant de réinstaller des dos d’âne, on va sonder à nouveau, on va transmettre un sondage à chacun des résidents pour voir l’acceptabilité. Et puis ce projet-là va peut-être nous servir dans d’autres circonstances. C’est une première pour nous, on n’a pas l’habitude dans les rues de mettre des dos d’âne, mais on souhaite vraiment trouver la meilleure solution pour la sécurité des citoyens et pour ralentir la circulation , explique-t-elle.

Pour le moment, aucune autre rue n’a été identifiée pour installer des dos d’âne. La Ville utilise d’autres moyens pour faire ralentir les automobilistes.