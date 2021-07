Qualité Motel bientôt amarré près de chez vous

De Gaspé à Havre-Sainte-Pierre, en passant par Rimouski, les Sherbrookois notamment connus pour leur groupe Misteur Valaire visiteront les plages de neuf villes de l’Est-du-Québec en 22 jours.

Membre de Qualité Motel, Francois-Simon Déziel explique qu’un désir d’être plus écoresponsable a fait naître ce projet de tournée en voilier. La virée du Saint-Laurent est née d’une volonté de faire les affaires un peu autrement avec notre milieu, le milieu du spectacle. On a eu envie de partir sans émission de gaz à effet de serre en essayant d’optimiser un peu les ressources, en générant moins de déchets et en mangeant local. Une volonté d’améliorer les pratiques du milieu du spectacle , précise le musicien.

Partir sur le Saint-Laurent c’est devenu un peu une évidence parce que c’est la colonne vertébrale de notre Québec. Une citation de :François-Simon Déziel

Ne s’invente pas capitaine qui veut. Les musiciens ont donc choisi une entreprise touristique de la Gaspésie pour piloter leur aventure. L'école de voile La Belle Vie Sailing est responsable de la logistique du trajet.

François-Simon Déziel, alias France Basilic, est membre de Qualité Motel et responsable du développement de la Virée du Saint-Laurent. Photo : Gracieuseté de Costume Records / Émilie Beauchamp et Dalita

Un voilier de 43 pieds avec trois chambres et deux salles de bain transportera l’équipage composé des cinq membres du groupe et de leurs deux guides.

La liste des choses à planifier en amont est longue, explique la directrice de La Belle Vie Sailling, Marie-Pier Grenier, qui fera partie du voyage. On regarde les différents ancrages disponibles le long du trajet et les différentes marinas. Est-ce que c’est possible de faire du lavage à la marina? Parce que pendant 22 jours il va y avoir des petites corvées de nettoyage de vêtements. On va aussi regarder si c’est possible de faire le ravitaillement en diesel et en nourriture. Est-ce qu’il y a des épiceries ou des producteurs locaux à proximité des différentes marinas? , énumère Mme Grenier.

En attendant le début de la grande aventure qui commence à Gaspé le 19 août, François-Simon Déziel s’imagine déjà en prestation les pieds dans le sable ou au bout d’un quai.