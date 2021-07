Manifestation à Ottawa pour réclamer une enquête sur les pensionnats autochtones

Les députés néodémocrates Mumilaaq Qaqqaq et Charlie Angus ont donné rendez-vous aux manifestants devant la flamme du Centenaire, sur la colline du Parlement. Des aînés autochtones devaient aussi mener la marche qui menait les personnes rassemblées devant les bureaux du ministère de la Justice.

« C'est très important pour le gouvernement fédéral de reconnaître l'importance de lancer une enquête criminelle contre l'abus des enfants autochtones », a dit M. Angus en entrevue. Le député de la circonscription de Timmins–Baie James estime que c'est l'avenue à prendre pour mettre fin à la « collusion avec l'Église catholique ».

Le Nouveau Parti démocratique ( NPD) demande, depuis le début juillet, une enquête criminelle indépendante sur les pensionnats pour Autochtones. On souhaite la nomination d’un procureur spécial qui interagirait avec la Cour pénale internationale.

Les manifestants demandent une enquête indépendante faisant toute la lumière sur les pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les appels à l’ouverture d’une enquête sont intervenus peu après la découverte de multiples sépultures non marquées sur les sites d’anciens pensionnats, notamment en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

« Ces [tombes non marquées] ne sont pas un accident ni une tragédie. Elles représentent une politique de destruction d'un peuple. Cela revient aux critères d'un crime contre l'humanité », a ajouté M. Angus.

Charlie Angus, député néodémocrate de Timmins–Baie James Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La députée du Nunavut, Mumilaaq Qaqqaq, s'est adressée aux personnes prenant part à la marche, samedi.

« Ceci n'est pas à propos de nous. C'est à propos de nos enfants. Des personnes qui ont traversé les horreurs et qui continuent de vivre l'horreur et le traumatisme. Ceci est plus grand que nous et ce n'est que le début », a-t-elle déclaré.

Le bureau du ministre de la Justice, David Lametti, a écarté, depuis juillet, l’idée de demander une enquête criminelle. On fait valoir qu’il s’agit d’un pouvoir exclusif réservé à la police.

Avec les informations de Frédéric Pepin