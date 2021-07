Marcher 1250 kilomètres pour une bonne cause

Dans les dernières semaines, Denis Dionne ne fait que marcher, mais pour une cause. Pour la Société de recherche sur le cancer, le randonneur trifluvien de 65 ans va parcourir 1250 kilomètres, de Percée à Gatineau.

Au moment de rencontrer Radio-Canada, Denis Dionne n’avait plus que 300 kilomètres à franchir avant de compléter son objectif. Si tout se déroule comme prévu, l’homme croit compléter son périple de 34 jours de randonnée en 40 jours et arriver à Gatineau le 7 août.

Marcher, ce n’est pas simplement l’occasion de maintenir la forme, mais plutôt de soutenir une cause que Denis Dionne tient en très haute estime : la recherche pour un remède contre le cancer. Avec sa détermination, son sac à dos et ses bâtons de marche, le randonneur compte amasser 25 000 dollars, à la fin de sa randonnée.

« Si je peux aider juste un petit peu et ramasser des fonds pour permettre que mes enfants et mes petits enfants puissent bénéficier d'un remède ou d'un vaccin, j'aurai fait ma part. Je pense que c'est ça l'objectif premier, c'est qu'on puisse réussir à trouver quelque chose qui va faire qu'on arrête cette maladie-là », explique-t-il.

Évidemment, une telle aventure offre son lot de défis, mais le plus important, avoue Denis Dionne, c’est de garder le moral.

C'est la plus longue randonnée et c'est la randonnée d'endurance, je n'ai jamais fait une randonnée d'endurance comme ça. Tous les jours, faire 35 ou 40 kilomètres, je compare ça, un petit peu, à un marathonien.

Pour l’aider, le randonneur peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, Doris Thibault.

Je suis vraiment fière de lui. Je vais être honnête avec vous, on ne le dit peut-être pas assez souvent à nos conjoints, mais il est au top , lâche-t-elle avec fierté.

Dans les prochaines années, Denis Dionne et sa conjointe espèrent transformer cette randonnée provinciale en tradition afin de contribuer encore plus à la cause. Pour l’instant, toutefois, il se concentre à faire voyager l’espoir, partout au Québec.

D’après le reportage de Claudia Cantin