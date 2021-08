Un pow-wow sous le signe de la guérison à Pessamit

Après une année d’absence en raison de la pandémie, danseurs et visiteurs étaient au rendez-vous sur le site qui a atteint sa capacité maximale de 750 personnes.

Atikamekw de Manawan, Innus de Mashteuiatsh et Cris de Mistissini ont notamment fait le voyage jusque dans cette communauté innue de la Manicouagan pour participer à cet événement où se rencontrent la danse, le chant et les prières.

Une jeune danseuse lors du pow-wow de Pessamit en fin de semaine. Photo : Gracieuseté de Liette Picard

Le directeur du secteur éducation, culture et sport du Conseil des Innus de Pessamit, Yan Riverin, salue la présence de nombreux visiteurs non autochtones. Beaucoup de nos frères québécois étaient présents et c’est très apprécié. Nous sentons une grande ouverture envers la culture autochtone et la culture innue aussi , affirme-t-il.

Voir les danseurs et danseuses exécuter leurs danses, tu es complètement transporté. Moi je trouve ça magique. Une citation de :Yan Riverin, directeur du secteur éducation, culture et sport du Conseil des Innus de Pessamit

Une cérémonie pour les survivants des pensionnats autochtones était au programme samedi après-midi. L'événement a également été l’occasion de commémorer la vie de membres de la communauté qui sont dernièrement décédés.

Des chanteurs et joueurs de tambours étaient de la partie. Photo : Gracieuseté de Liette Picard

À la mi-juillet, en raison de la situation sanitaire, le Conseil de bande avait décidé d'annuler l'événement pour finalement revenir sur sa décision, il y a quelques jours.

Toutes les personnes présentes sur le site devaient être complètement vaccinées ou devaient présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.