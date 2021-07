Des cliniques de vaccination « hyper-locale » sont la bonne solution pour rejoindre les personnes non vaccinées dans les quartiers à faible taux de vaccination, selon plusieurs experts.

La ville de Toronto fermera cinq de ses neuf cliniques de masse le 22 août et redéploiera 700 employés dans 17 cliniques mobiles hyper-locales , en plus des 5 actuellement en service, annonçait plus tôt cette semaine la médecin-hygiéniste, Dre Eileen de Villa. Une stratégie jugée pertinente par plusieurs experts.

Le but est de se rendre directement dans les quartiers où les taux de vaccination sont les plus faibles. Et c'est le bon plan, selon Dr Andrew Boozary, directeur exécutif du programme de médecine sociale du Réseau universitaire de santé, car des centaines de milliers de personnes n'ont toujours pas reçu leur première dose.

Nous avons vu très tôt qu'il y avait cette inadéquation entre les grandes éclosions de COVID-19 et les lieux d’accès aux vaccins , rapporte le médecin.

Je pense que si cela reste une approche hyper concentrée, cela n'aura pas seulement des avantages pour certaines communautés, mais ça aura en fait des impacts beaucoup plus larges pour nous tous, en particulier à l'automne , estime-t-il.

Apportez le vaccin aux gens

Les quartiers du nord-ouest de Toronto ont certains des taux de vaccination les plus bas, selon les données de la ville publiées vendredi. Par exemple, seulement 52 % des adultes d'Elms-Old Rexdale ont reçu deux doses de vaccin, contre 71 % en moyenne à l'échelle de la ville.

La santé publique de Toronto a déclaré qu'elle fermerait deux cliniques de masse qui desservent ces quartiers, le centre communautaire Carmine Stefano et le centre des congrès de Toronto, en partie en raison de la baisse de la demande, malgré le retard des taux de vaccination.

Michelle Dagnino, directrice générale du centre communautaire et familial Jane/Finch, souligne que ces types de cliniques ont raté leur cible dans les quartiers de Black Creek et de Rexdale.

Certains résidents font face à des barrières linguistiques ou n’ont pas accès à Internet et ont du mal à prendre rendez-vous en ligne ou ne font simplement pas confiance au système de santé. D'autres n'ont peut-être pas accès aux transports en commun, aux voitures ou n'ont pas les moyens de s'offrir des services de transport payants, souligne Mme Dagnino.

De nombreux résidents ont également continué à travailler pendant la pandémie, complète-t-elle. C'est pourquoi les congés payés et la mise à disposition des vaccins sur les lieux de travail sont essentiels pour faire vacciner les gens, selon elle.

Si les gens ne peuvent pas se rendre jusqu’au vaccin, vous apportez le vaccin à eux , résume Mme Dagnino.

Les cliniques mobiles ont par ailleurs déjà porté leurs fruits dans les quartiers de Jane-Finch, Black Creek et Rexdale, a-t-elle ajouté.

Créer un sentiment d’urgence auprès des jeunes

Les adolescents continuent également d'être à la traîne par rapport à la moyenne de la ville, avec seulement 57% des 12 à 17 ans ayant reçu les deux doses.

Bien que ce taux reste faible, la ville de Toronto a fait du bon travail pour obtenir les premières doses pour ce groupe d'âge (75 %) par rapport aux autres municipalités de l'Ontario, admet le Dr Barry Pakes, professeur de santé publique à l'Université de Toronto.

Mais pour que les enfants soient en sécurité cet automne, il ne fait aucun doute qu'avant la rentrée, nous devons augmenter ce nombre de manière significative , prévient-il.

Selon lui, la clé pour faire vacciner plus de jeunes est de créer un sentiment d'urgence à l'approche de l'année scolaire, même si nous ne sommes qu’à la moitié des vacances d’été. Et le message à leur envoyer est le suivant : Si vous voulez revenir à la normale, si vous voulez faire vos activités parascolaires, c'est ce que vous devez faire.

Le médecin estime aussi qu’il faut communiquer auprès des parents en leur disant : Si vous ne voulez pas que votre enfant rentre à l'école virtuelle, et juste pour le bien-être de votre enfant, ils doivent comprendre que c'est quelque chose qu'ils doivent faire.

Lorsque la province publiera ses directives de retour à l'école pour l'automne, cela pourrait inciter les enfants et les parents à agir, estime le Dr Barry Pakes.

