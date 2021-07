Grand succès pour la zone Wibit à Ville-Marie

Depuis son ouverture le 22 juillet dernier, la zone Wibit a attiré plus de gens à la plage publique de Ville-Marie qu’à l’habitude, selon Manon Gauthier, directrice des loisirs et des sports pour la Ville de Ville-Marie.

Elle connaît le succès qu’on lui espérait. On voulait que la population soit au rendez-vous, on savait qu’en ouvrant dans la première semaine des vacances de la construction que ça connaîtrait un achalandage encore plus élevé. Donc c’est vraiment ça qui est arrivé finalement. Ça a été un fort début pour le "staff" en place qui a dû apprendre à gérer la station Wibit et l’achalandage qui est beaucoup plus grand que d’habitude à la plage , souligne Mme Gauthier.

Le lendemain de l’inauguration, entre 300 et 400 personnes se sont déplacées à la plage du Centenaire. Il s’agit de la journée la plus achalandée de l'été, selon la directrice des loisirs et des sports de Ville-Marie. Le temps d’attente pour accéder à la plateforme pouvait aller jusqu’à 45 minutes.

Il y avait des rotations de 15 minutes pour permettre à tous d’aller sur le module gonflable. Les gens pouvaient ensuite retourner dans la file d’attente.

Les rotations de 15 minutes sont juste là quand on a beaucoup d’achalandage. Donc si vous venez en temps normal et qu'il y a moins de 25 personnes, vous pouvez rester tant et aussi longtemps que vous le voulez sur la zone Wibit. Donc c’est vraiment dans le cas où il y aurait plus de 25 personnes à la fois là, oui on fait une file , explique Manon Gauthier.

Selon Mme Gauthier, la plage est beaucoup plus visitée grâce à cette zone de baignade.