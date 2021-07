Départ pour la Traversée internationale du lac Saint-Jean

Pour cette 67ème année, Édouard Bélanger, de Québec, Alexandre Harvey, de Vaudreuil-Dorion et originaire d’Alma, et William Bourumeau, demeurant à Chicoutimi et d’origine française se sont jetés à l'eau.

Le nageur William Bourumeau est originaire de la France. Il vit actuellement à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Du vent, des vagues et une température autour de 15 degrés: les conditions ne sont pas particulièrement favorables à la traditionnelle traversée du Lac St-Jean.

Édouard Bélanger est l'un des trois concurrents. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Cet été, il s’agit de l'une des seules compétitions de nage en eau libre au Québec.