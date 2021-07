Ce que les chefs d'entreprise canadiens pensent du retour au bureau

CBC News a contacté des dizaines de chefs d'entreprise à travers le pays pour entendre leurs réflexions sur les différentes options qui s'ouvrent à eux.

Des réponses de partout au Canada ont été reçues. Des petites jeunes pousses technologiques avec une poignée d'employés jusqu’aux géants financiers employant des dizaines de milliers de personnes, une idée revient encore et encore : Il n'y aura pas de solution unique , affirme Guy Cormier, PDG du géant québécois des services financiers Desjardins.

Desjardins n'a pas l'intention d'appeler tous ceux qui sont en télétravail pour qu'ils reviennent au bureau du jour au lendemain. De nombreux employés pourront revenir au bureau à temps plein, s'ils le souhaitent, tandis que d'autres resteront à la maison en permanence. D'autres encore adopteront un modèle dit hybride, où ils alterneront entre les deux.

Nous nous adapterons avec notre personnel et nous assurerons qu'il y a […] un équilibre entre leur vie personnelle et leur travail , dit M. Cormier.

Les grandes banques canadiennes prévoient désormais faire une plus grande place au travail à domicile. Photo : Getty Images / LaylaBird

Même son de cloche chez les grandes banques; la TD et la CIBC ont toutes deux indiqué qu'elles prévoient faire une plus grande place au travail à domicile à partir de maintenant.

La majorité de notre équipe peut travailler de n'importe où, être productive et faire un travail incroyable. Mais il y a aussi des choses que nous faisons mieux en personne , observe Sandy Sharman, cheffe du groupe CIBC. Comment et où ils travailleront dans le futur combinera le meilleur des deux mondes.

Nous prévoyons que les collègues continueront de bénéficier d'une plus grande flexibilité entre le travail et la vie personnelle en faisant du télétravail à temps complet ou en mode hybride, lorsque c'est possible , explique Kenn Lalonde, directeur des ressources humaines de la TD. Cependant, nous pensons que la plupart des rôles nécessiteront une certaine présence au bureau, afin de favoriser la collaboration, l'innovation et le renforcement de notre culture.

Approche hybride

Cenovus Energy adoptera la voie hybride, permettant à ses employés de travailler jusqu'à deux jours par semaine à domicile – s'ils le souhaitent et si la nature de leur travail le permet.

Le nouveau modèle sera mis en œuvre en septembre pour coïncider avec la majorité de nos retours au bureau et nous évaluerons cette approche au fil du temps , précise la vice-présidente à la direction de la société basée à Calgary, Sarah Walters, par courriel.

Certaines entreprises vont privilégier des solutions au cas par cas afin d'accommoder les préférences de leurs employés. Photo : iStock / Maryna Andriichenko

La société de recrutement Manpower est d'avis que c'est l'adaptation au cas par cas qui fonctionne le mieux. C'est ce qu'elle compte faire avec ses propres employés. Nous devons être flexibles afin d'attirer et de retenir certains des meilleurs talents du marché , soutient Darlene Minatel, directrice nationale de Manpower pour le Canada.

L'agence de marketing Brand Momentum a remarqué que ses employés sont beaucoup plus productifs en télétravail; elle n'a donc pas l'intention de forcer ses employés à retourner au bureau à temps plein.

Les gens prenaient presqu'une heure à chaque jour pour se rendre au travail. Maintenant, les employés utilisent ces deux heures pour leur famille, leur vie. Ils sont beaucoup plus heureux. C'est une énorme transformation , dit le PDG Hesham Shafie.

L'agence exigera toutefois que le personnel se présente au bureau de Toronto ou de Montréal au moins trois jours par semaine.

De nombreux répondants optent pour la flexibilité et un modèle hybride de retour au bureau et de travail à la maison. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Le géant de l'assurance Sun Life, quant à lui, est ouvert à tout ce qui fonctionne. Nous n'imposons aucun minimum ou maximum en termes d'occupation du bureau , dit le président Jacques Goulet. En fait, nous ne parlons pas de retour au bureau - ce dont nous parlons, c'est d'ouvrir nos bureaux pour le travail.

Une bonne partie des employés de la société de logiciels Celtx, basée à Saint-Jean, travaillait déjà à distance avant la pandémie. Ces employés ont pu conseiller leurs collègues qui étaient habitués à se déplacer au bureau. Nous avons simplement mis en oeuvre certaines de ces meilleures pratiques pour tout le monde , explique le PDG Mark Kenny.

L'entreprise poursuivra ses activités avec le système d'organisation du travail qui fonctionne le mieux pour ses employés et fera tout changement de façon progressive. Nous n'allons rien faire soudainement, ça se fera avec beaucoup de consultations , assure le PDG Mark Kennedy. Il ajoute qu'en fin de compte, garder ses employés satisfaits est bon pour les affaires. Si vous avez un employé heureux, vous avez généralement un employé productif.

Pour sa part, le PDG de la firme de marketing montréalaise helloDarwin croit que les entreprises n'ont tout simplement plus le choix de s'adapter. Si un employeur ne peut pas accommoder ses employés en 2021, il y aura certainement des employés qui vont démissionner.

Avec les informations de Shawn Benjamin et Pete Evans.