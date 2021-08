Retour des Sorties au parc à Malartic

À partir du jeudi 5 août, la Ville de Malartic offrira des activités diversifiées et pour tous en plein air : du yoga tonus, une soirée à thématique western avec de la danse en ligne et des jeux d’adresse, la diffusion d’un film familial et la soirée d’inscription annuelle.

Bien que la Ville n’ait pas pu organiser les Sorties au parc tout l’été, comme c’était le cas pour les années précédentes, elle pourra tout de même offrir ces activités pour le mois d'août.

Selon Tommy Auger-Cadieux, directeur du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Malartic, ces activités ont été choisies pour répondre à un désir de la population de pouvoir réunir les petits et les plus grands. On s’est fié un petit peu à ce que les gens ont dit dans les consultations et quels types d’activités qui pouvaient les rejoindre. Les activités intergénérationnelles étaient quelque chose qui avait été soulevé par les aînés , explique-t-il.

La soirée d’inscription annuelle, qui aura lieu le 26 août, permet aux gens de s’inscrire ou d’inscrire leurs enfants à des activités culturelles et sportives pour l’automne ou l’année.

C’est comme un salon où les gens ont diverses possibilités d’activités de loisirs, que ce soit des activités sportives ou culturelles. C’est le temps d’inscrire leurs enfants ou eux-mêmes à des activités pour l’automne et l’hiver. Donc, les gens viennent magasiner une activité pour la saison automnale. Et on a ajouté à ça une journée d’ambiance musicale avec la DJ Sensei, qui va divertir les gens lors de cette soirée d’inscription qui a toujours lieu au parc du Belvédère , souligne le directeur du Service des loisirs et de la culture pour la Ville de Malartic.

Les activités sont gratuites et ne nécessitent pas d’inscription au préalable. Un registre sera fait pour certaines activités.