Climat : seulement la moitié des États ont soumis leurs nouveaux engagements

En vertu de l'Accord de Paris de 2015, qui vise à maintenir le réchauffement bien en deçà de +2 °C, si possible +1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle, chacun des quelque 200 signataires devait déposer avant fin 2020 une version révisée de ses engagements en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, appelés contribution déterminée au niveau national (NDC).

En raison de la pandémie de COVID-19 et du report d'un an de la conférence climat COP26 de Glasgow, à novembre 2021, de nombreux gouvernements avaient fait savoir qu'ils ne respecteraient pas les délais. Seulement 75 pays, dont très peu de gros émetteurs hormis l'Union européenne, avaient effectivement déposé leur nouvelle NDCcontribution déterminée au niveau national au 1er janvier 2021.

L'ONU avait fixé une nouvelle date limite au 30 juillet, pour que les engagements puissent être pris en compte dans l'évaluation globale qui doit être publiée avant la COP26, réunion cruciale pour l'avenir de la planète.

Mais vendredi, 110 pays seulement avaient déposé leurs engagements révisés : une comparaison favorable par rapport à janvier, mais c'est encore loin d'être satisfaisant, puisque seulement un peu plus de la moitié des Parties (54 %) ont respecté le délai butoir , a déclaré Patricia Espinosa dans un communiqué.

Le niveau d'ambition reflété dans ces plans d'action nationaux pour le climat doit également être renforcé , a-t-elle insisté.

La première évaluation des 75 engagements révisés publiée en février montrait que les efforts collectifs sont loin d'être à la hauteur : J'espère sincèrement que l'estimation révisée des efforts collectifs révélera une image plus positive , a encore déclaré la responsable onusienne.

Les vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses et les inondations qui ont eu lieu récemment dans le monde entier sont un signal d'alarme qui montre qu'il faut faire beaucoup plus, et beaucoup plus vite, pour modifier notre trajectoire actuelle. Cet objectif ne peut être atteint que par des NDC plus ambitieuses , a-t-elle martelé.

Le rapport de février estimait que l'impact combiné des nouvelles contributions constituerait moins de 1 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 (comparé à 2010). Très loin des 45 % nécessaires pour rester sous les 1,5 °C, comme l'ont estimé les experts climat de l'ONU ( GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ).

Parmi les nouvelles NDCcontribution déterminée au niveau national soumises, figurent celle des États-Unis, revenus dans l'Accord de Paris dès l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ainsi que celle du Canada.

Mais la Chine, qui s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2060, n'a pas déposé la sienne. L'Inde ou l'Afrique du Sud non plus.