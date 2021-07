Hépatite A : rappel de plusieurs marques de mangues congelées

Les produits suivants ne doivent pas être consommés selon l'ACIA :

Mangues congelées Nature's Touch (2 kg);

Mangues congelées Compliments (600 g);

Mangues congelées Irresistibles (600 g);

Mangues congelées Le choix du Président (600 g).

Tous les produits concernés ont la mention meilleur avant novembre 2022 écrite sur l'emballage.

Les produits ont été vendus au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, et en Nouvelle-Écosse et pourraient avoir été vendus dans d'autres provinces et territoires.

L'infection par le virus de l'hépatite A se manifeste habituellement par de la fièvre, un malaise général, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal.

L'infection peut aussi causer une jaunisse.

Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 50 jours suivant la consommation.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments conseille à ceux qui croient avoir été malades après avoir consommé un produit visé par un rappel de communiquer avec un médecin.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.