Victor Perron et Christina Duran remportent le Marathon de la relève

Ils faisaient partie de la quinzaine de jeunes courageux qui ont pris le départ au camping Robertson de Mashteuiatsh pour se rendre à Roberval. Tous ont complété leur parcours, malgré des vagues atteignant quatre pieds et une température de l’eau oscillant autour de 18,5 degrés Celsius.

« C’est la première fois au lac alors au début, je l’appréhendais. Surtout qu’il y a eu de la vague pour les premiers 600 mètres. J’avais peur aussi pour le froid, mais avec le wet suit, je me suis vraiment bien senti. À cinq ou six kilomètres, j’ai décidé de partir et j’ai filé jusqu’au bout. Ça a bien été », a commenté le nageur victorieux, à la fin de la course.

Son ami et partenaire d’entraînement Philippe Lacasse, lui aussi âgé de 18 ans, est arrivé en deuxième position. Les deux nageurs en étaient à une première expérience dans les eaux du Piékouagami.

Christina Duran a remporté le Marathon de la relève chez les femmes vendredi. Photo : Radio-Canada

C’était le fun de tout faire le processus ensemble , a soulevé Philippe Lacasse.

Christina Duran de Laval chez les femmes a touché la plaque en premier au terme de 10 kilomètres d’efforts acharnés. Elle a confié avoir trouvé le défi très dur. Entrainée par Sabrina Lavoie, une nageuse almatoise qui a elle aussi fait la traversée il y a quelques années, elle a été soulevée par les encouragements.

L’épreuve phare de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, le marathon de 32 kilomètres reliant Péribonka à Roberval, aura lieu samedi pour une 67e année.

Avec les informations de Laurie Gobeil