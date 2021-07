Le Festival Blues d'la Baie revient en force à Petit-Rocher

De 2016 à 2019 le festival était présenté à la fin juillet. Mais lorsque le Nouveau-Brunswick a annoncé il y a quelques mois ses intentions de passer à la phase verte au début août, les organisateurs ont pris la décision d'organiser le festival du 12 au 14 août cette année.

On ne voulait pas avoir un festival où on aurait été obligé de suivre les restrictions, puis ça aurait été vraiment difficile pour les bénévoles , justifie Gaston Frenette, membre du comité organisateur.

Les spectacles débutent le jeudi 12 août à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard avec Jean-Marc Couture, ses musiciens et les Dugas Bros.

Gaston Frenette, membre du comité organisateur du Festival Blues d'la Baie. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

En repoussant les dates, l'événement va aussi pouvoir profiter de l'effervescence de la Fête acadienne du 15 août.

C'est pour ça qu'on a une soirée acadienne le vendredi soir , indique Gaston Frenette.

Pour cette fête acadienne sous le grand chapiteau, derrière l'école Le Tournesol, les invités seront Les Gars du Nord, Moyenne Rig et Dave Puhacz.

La programmation se terminera le samedi soir, sous le chapiteau, avec la Soire Blues 2021. Le spectacle mettra en vedette SG and The Tone Kings, le Carson Downey Band, ainsi que Theresa Malenfant & The Investigators.

Contrairement aux éditions précédentes, il n'y aura pas de prestations musicales à l'extérieur devant la façade des commerces de Petit-Rocher cette année (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Ce festival, qui attire de nombreux touristes, génère des retombées significatives dans la région, notamment pour les restaurants, les stations-service et les entreprises d'hébergement.

On voit beaucoup beaucoup de chambres d'hôtel qui sont déjà réservées pour cette année puis ça parle de l'année prochaine déjà , indique Gaston Frenette.

Beaucoup de Québécois, beaucoup de monde de l'Ontario viennent au Festival de blues. Une citation de :René Duclos, commerçant de Petit-Rocher

René Duclos, propriétaire du restaurant Dixie's Pizza Shack, à Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

René Duclos, du Dixie's Pizza Shack, à Petit-Rocher, remarque une hausse importante d'achalandage pendant l'événement.

Je dirais que c'est à peu près de 60 % à 65 % de plus de clientèle que la normale , estime le propriétaire du restaurant.

Pendant la tenue du Festival Blues d'la Baie, la circulation automobile augmente significativement dans le village de Petit-Rocher qui compte un peu moins de 2000 personnes. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le Festival Blues d'la Baie se tiendra aux dates habituelles l'an prochain avec une programmation régulière.