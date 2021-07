Manifestations contre la levée des mesures sanitaires en Alberta

La première manifestation s’est tenue devant l'Assemblée législative de l'Alberta à Edmonton.

Une centaine de personnes se sont aussi donné rendez-vous au centre McDougall de Calgary pour demander au gouvernement de l'Alberta de revenir sur sa décision de lever plusieurs mesures sanitaires, comme le traçage de contacts des personnes positives à la COVID-19.

L’urgentologue et cofondateur de l’organisme Masks4Canada, le Dr Joe Vipond, a pris la parole durant l'événement. Il dénonce vertement cette décision de la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw.

Le gouvernement a perdu son autorité morale de gouverner. Je demande la démission du premier ministre, Jason Kenney, du [ministre de la Santé], Tyler Shandro, et de la Dre Hinshaw , a-t-il lancé durant la manifestation.

L’urgentologue croit que la quatrième vague de la pandémie pourrait être bien pire si les mesures sanitaires sont levées dans la province.

L’urgentologue Joe Vipond demande la démission de la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Craintes dans les écoles

Jennifer Kayandi, une des manifestantes, a des enfants à l’école, dont un qui est trop jeune pour recevoir le vaccin. Elle craint que si les mesures en milieu scolaire sont levées, les enfants puissent devenir des vecteurs de transmission du virus.

Je pense que les masques à l'intérieur sont une bonne chose, particulièrement dans les écoles où les enfants sont ensemble pendant de longues périodes de temps , soutient-elle.

Vivre avec le virus

La quarantaine pour les contacts étroits n’est plus obligatoire en Alberta, et les tests chez les personnes asymptomatiques ne sont plus recommandés.

À partir du 16 août, l'isolement à la suite d'un résultat positif au test de la COVID-19 ne sera plus requis, mais fortement recommandé. Également, le port du masque ne sera pas obligatoire dans les écoles à la rentrée.

Lors de l’annonce du relâchement des mesures, la Dre Deena Hinshaw a notamment affirmé que [l]a COVID-19 n’est pas terminée, mais il faut apprendre à vivre avec .

L’Alberta a le plus haut taux de personnes non vaccinées au pays.