Des Noirs de Toronto saluent le premier Jour de l'émancipation au pays

La décision de célébrer nationalement le Jour de l'émancipation remonte au 24 mars 2021 après un vote à l’unanimité à la Chambre des communes. C’est le 1er août 1834 que la Slavery Abolition Act, la loi sur l’abolition de l’esclavage, est entrée en vigueur dans l’Empire britannique.

La Torontoise Édith Taki pense que souligner cet événement est une façon de rappeler aux Canadiens que tous devraient se sentir concernés par la lutte pour la liberté des Noirs et des Autochtones.

Ça change beaucoup de choses le fait que ce soit désormais une célébration nationale. Une question aussi importante est le problème de tout le monde , souligne-t-elle.

Édith Taki est la secrétaire générale de l'Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto. Photo : Fournie par Édith Taki

Tout ce qui est patrimoine canadien nous appartient. Une citation de :Édith Taki

Audrey Tatiotsop, Torontoise d’origine camerounaise, conçoit aussi le Jour de l'émancipation comme un symbole de la liberté. Ça célèbre la représentation de ce qu’est vraiment la liberté des Noirs et met en valeur la force et la persévérance des communautés noires et autochtones au Canada , dit-elle.

Mme Tatiotsop considère également la journée du 1er août comme un jour de commémoration de ceux qui se sont battus pour obtenir l’abolition de l’esclavage.

Audrey Tatiotsop Photo : Fournie par Audrey Tatiotsop

Nous sommes très chanceux qu’on ait eu des Noirs et des Autochtones braves qui ont lutté pour notre liberté. Une citation de :Audrey Tatiotsop

Selon Édith Taki, le Jour de l'émancipation c’est aussi l’ occasion de s’interroger sur les acquis de l’abolition de l’esclavage. Oui, j’ai la peau noire, j’ai été esclave. Aujourd’hui, je suis libre, mais comment je vis cette liberté-là? Suis-je vraiment libre parce qu’on a aboli l’esclavage? , s’interroge-t-elle.

Mme Taki pense que ce questionnement devrait faire l’objet de discussions continues pour ne pas perpétuer l’esclavage sous d’autres formes. Malgré l’abolition de l’esclavage, on constate que le racisme persiste et que les Noirs sont victimes de situations déshonorantes , explique-t-elle.

Elle appelle les Noirs en général et les femmes noires à se considérer comme réellement émancipés. Pour ce qui est de la coiffure [par exemple], la femme reste plus ou moins liée à l’image de la femme européenne. On ne se sent pas à l’aise quand on n’a pas des cheveux lisses ou quand on a la peau trop noire , fait-elle observer.