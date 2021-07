Plus de 100 000 $ dans la dernière année pour 1 infirmière sur 5 de la région

Plus d’une infirmière sur cinq en Mauricie et au Centre-du-Québec a fait plus de 100 000 $ en rémunération au cours de la dernière année. Dans la province, 14 000 d’entre elles ont dépassé la barre des 100 000 $ d’avril 2020 à mars 2021 ce qui s’explique par les primes, mais surtout par les heures supplémentaires souvent obligatoires.