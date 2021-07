Le Manitoba annoncera une révision de ses restrictions sanitaires mardi

Le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, et le premier ministre, Brian Pallister, prendront la parole mardi à 11 h lors d’une conférence de presse, a annoncé la province dans un communiqué vendredi.

En juin, le Manitoba avait dévoilé un plan de réouverture en trois phases, basé sur le taux de vaccination de la population.

La province avait fixé des dates pour atteindre certains objectifs. En réalité, alors que la vaccination allait bon train, le Manitoba a été en mesure d’atteindre ses objectifs plus rapidement que prévu et d’assouplir plus tôt qu’anticipé certaines restrictions sanitaires.

Le 15 juillet, la province est ainsi entrée dans la deuxième phase du déconfinement. 75 % de la population de 12 ans et plus avait reçu une première dose, et 50 %, deux doses.

Le seuil pour la troisième phase pas atteint

La troisième phase doit entrer en vigueur quand la province aura atteint, dans la population admissible, une couverture vaccinale de 80 % pour les premières doses et de 75 % pour les secondes.

Or, en date de vendredi, cet objectif n’était pas encore atteint. En effet, selon les dernières données provinciales, 79,5 % des 12 ans et plus ont reçu une dose et 69,3 % en ont eu deux.