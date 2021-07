56 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès additionnel en Saskatchewan

La Saskatchewan a enregistré 56 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et 22 nouvelles guérisons.

Parmi les nouveaux cas, 13 sont à Saskatoon, 4 se trouvent dans la région centre-ouest, 2 sont à Regina et 8 dans l’extrême nord-ouest de la province. Deux résidents de la Saskatchewan ont obtenu un résultat positif à l’extérieur de la province et ont été ajoutés à la zone de Saskatoon.

Jusqu’à maintenant, 49 940 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. En ce moment, 448 cas sont actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19 , 48 914 se sont rétablies de la maladie.

Par ailleurs, 46 personnes sont hospitalisées à travers la province.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 578 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

Répartition des cas dans la province :

Région de Saskatoon : 11 767 (66)

Région de Regina : 12 228 (55)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 5852 (31)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 3252 (14)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 10 963 (63)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 5710 (204)

Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 960 527 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Vaccinés avant la rentrée

L’autorité de la Santé de la Saskatchewan indique que le long weekend du mois d'août sera la dernière occasion pour que les enfants de 12 à 17 ans qui n’ont pas reçu leur première dose soient complètement immunisés avant la rentrée scolaire.

Afin de s’assurer qu’un enfant reçoive les deux doses avant la fin du mois d'août, il aura besoin de son premier vaccin d’ici le 1er août, puis devra attendre au moins 28 jours afin de recevoir sa deuxième dose.

La santé publique rappelle qu’il faut environ 14 jours après la deuxième dose pour que le corps atteigne l’immunité maximale.

En date du 30 juillet, 75 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont reçu leur première dose et 63 % sont entièrement vaccinées. Jeudi, 5345 doses supplémentaires du vaccin COVID-19 ont été administrées, pour un grand total de 1 406 189 depuis le début de la campagne de vaccination.