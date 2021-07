Les microbrasseurs ontariens s’attendent à un long week-end chargé

Selon le président de l’Association ontarienne des brasseurs artisanaux, Scott Simmons, le long week-end d’août constitue habituellement une période énorme pour notre industrie.

Avec les terrasses et les restaurants ouverts, c'est un élément salvateur. La vente de bières artisanales sur les terrasses peut représenter entre 30 et 50 % du chiffre d’affaires d'une brasserie et ce volume a pratiquement disparu avec la COVID.

Une citation de :Scott Simmons, président de l’Association ontarienne des brasseurs artisanaux