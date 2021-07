Deux fois plus de dons pour le NPD de l'Alberta que pour le PCU en 6 mois

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta a recueilli deux fois plus de dons que le Parti conservateur uni (PCU) au cours des six premiers mois de 2021.

Depuis le début de l'année, le NPDNouveau Parti démocratique de l'Alberta a amassé 2,7 millions de dollars alors que le PCUParti conservateur uni a récolté 1,3 million. Selon de nouveaux chiffres, le NPDNouveau Parti démocratique de l'Alberta a recueilli plus de fonds que le PCUParti conservateur uni pour le troisième trimestre consécutif. Une tendance remarquable pour un parti conservateur canadien au pouvoir, selon un politologue.

Ces chiffres de 2021 sont stupéfiants , affirme Duane Bratt, professeur de sciences politiques à l'Université Mount Royal. Selon lui, il s’agit d’un revirement notable par rapport à 2018 lorsque le NPDNouveau Parti démocratique était au pouvoir et que les dons du PCUParti conservateur uni étaient deux fois plus élevés que ceux de leurs adversaires politiques.

Il explique que les partis conservateurs au pouvoir ont tendance à être en tête des collectes de fonds, car beaucoup de leurs partisans sont des gens d'affaires qui peuvent se permettre de donner les montants maximums autorisés.

Selon lui, les défis du PCUParti conservateur uni sont nombreux et incluent des problèmes au niveau du caucus, avec le public, dans les sondages d’opinion et avec leurs donateurs. Il affirme que plusieurs donateurs ont dû migrer vers le NPDNouveau Parti démocratique , mais que plusieurs insatisfaits ont probablement simplement cessé de faire des dons.

Aucun membre du PCUParti conservateur uni n’a répondu aux appels téléphoniques ou aux courriels vendredi en début d'après-midi.

L’an dernier, la collecte de fonds des deux partis était à égalité avec un peu plus de 5 millions de dollars amassés respectivement.

Le NPDNouveau Parti démocratique accueille les chiffres d’Élections Alberta comme une victoire. Je pense qu'ils montrent que Rachel Notley et le NPDNouveau Parti démocratique de l'Alberta ont un élan et le maintiennent , affirme le secrétaire provincial du parti Brandon Stevens. Il ajoute que, selon lui, les Albertains voient Mme Notley comme une leader qui est prête à être première ministre et comme ayant une vision positive pour le futur de la province, après la pandémie.

Il souligne que les donations grandissent sur plusieurs fronts et que souvent une mauvaise décision ou une politique impopulaire du gouvernement suscite une vague de petits dons de membres du public frustrés.

M. Stevens ajoute que depuis 2019, depuis qu’ils ne sont plus au pouvoir, le NPDNouveau Parti démocratique de l’Alberta reçoit plus du double des dons mensuels qu'auparavant.

Le parti utilise cet argent pour embaucher plus de personnel, mener des recherches, investir dans des outils technologiques de campagne et économiser pour la prochaine campagne électorale provinciale prévue en 2023, selon M. Stevens.

Il indique qu’ils avaient réduit leurs efforts de collecte lors des moments plus difficiles de la pandémie.

Les autres partis loin derrière

Selon Élections Alberta, la Pro-Life Alberta Political Association arrive loin en troisième position pour la collecte de fonds au cours du deuxième trimestre de cette année avec plus de 124 000 $.

Le groupe antiavortement a dépassé le Wildrose Independence Party of Alberta, le Parti de l'Alberta et les Libéraux de l'Alberta en termes de financement. Selon M. Bratt, le parti pro-vie bénéficie des donateurs du PCUParti conservateur uni qui sont mécontents.

Selon lui, le PCUParti conservateur uni peut rattraper son retard au second semestre de cette année. Il souligne qu’il s’agissait probablement de l'objectif des tournées provinciales effectuées cet été par le premier ministre, Jason Kenney et ses ministres.

À son avis, le parti au pouvoir vise à regagner des appuis en relançant l'économie et en abandonnant les restrictions liées à la pandémie plus rapidement que toute autre juridiction canadienne.

Il ajoute que le montant versé aux comités d'action politique - des annonceurs politiques tiers qui peuvent accepter les dons des entreprises et des syndicats contrairement aux politiciens - ne sera toutefois pas connu par le public avant l'année prochaine.

D’après les informations de Janet French