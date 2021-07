L'humoriste Philippe Laprise invite les gens à manger local

Philippe Laprise, qui est le porte-parole de la campagne promotionnelle de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, est l’une des 16 personnalités qui se sont associées à l’ UPAUnion des producteurs agricoles pour inciter les Québécois à se procurer des aliments locaux.

Dans l’application, il est possible de découvrir une quarantaine de fermes, marchés publics et entreprises de transformation de la région. Cet outil numérique a été bonifié pour compenser l’absence des portes ouvertes sur les fermes du Québec.

Philippe Laprise, qui est originaire d’Arvida, a visité le Vignoble Couchepagane à Metabetchouan-Lac-Saint-Jean, Le Maraîcher du 1er rang à Roberval et la fromagerie Bouchard Artisan Bio à Saint-Félicien, où il a rencontré des acteurs du milieu agricole.

Au Lac Saint-Jean, on a une terre super bonne, on a une terre le fun, l’air est trippant et il y a quelque chose de vraiment hot. De voir qu’il y a des gens qui font pousser du raisin, je fais comme Oh my god, ils font pousser du raisin, je me serais jamais attendu à ça! L’hiver ici dure 12 mois. Il fait plus chaud plus tard et il fait plus froid plus de bonne heure. C’est cool de voir cette passion-là , a lancé le coloré humoriste.