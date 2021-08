Célébrations modestes au Nouveau-Brunswick pour le Jour de l'émancipation

Parmi celles-ci, une cérémonie qui débutera à l'Hôtel de ville à midi. Des discours de plusieurs aînés de la communauté noire, mais également du chef malécite Ron Tremblay, s'y tiendront jusqu'à 13 h.

S'en suivra une marche vers l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick où sera servie de la nourriture gratuitement dans une ambiance festive jusqu’à 15 h.

On est très reconnaissants que le gouvernement fédéral en a fait une journée de fête nationale, même si le Canada est un peu en retard , admet l’historienne et militante noire néo-brunswickoise Mary McCarthy-Brandt, qui aide à la planification de cet événement depuis un mois.

Mary McCarthy-Brandt est membre du conseil d'administration de la New Brunswick Black History Society. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Thandiwe McCarthy

Une planification qui n’a, en revanche, bénéficié d’aucune aide fédérale ou provinciale. Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec les fonds limités dont on dispose , se désole Mme McCarthy-Brandt, qui détient également un doctorat en justice sociale.

C'est très triste quand nous voyons tout l'argent dépensé par le gouvernement pour la fête du Nouveau-Brunswick. Une citation de :Mary McCarthy-Brandt, historienne et militante

Des activités extérieures et des expositions sont cependant organisées au musée plein air Kings Landing. Joe Gee, fondateur du Tomlinson Lake Hike to Freedom, discutera notamment l'histoire du chemin de fer clandestin, ces réseaux de routes secrètes utilisés par les esclaves pour fuir les États-Unis et s’installer au Canada.

Malgré un nouveau regain de liberté, les familles noires ont longtemps éprouvé un grand mal à s'intégrer dans une société qui était à l'époque encore très inégalitaire et raciste.

Pas de célébrations ailleurs dans la province

J’avais une rencontre hier avec d’autres maires et ce n’est pas une journée qui est ressortie , dévoile le maire de Shippagan, Kassim Doumbia.

La contribution des noirs et des autochtones doit être saluée et reconnue, selon le maire de Shippagan, Kassim Doumbia (archives). Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il se demande d'ailleurs si c'est une date qui est bien connue et il pense qu'une sensibilisation autour de cette journée pourrait être faite pour permettre un dialogue qui vise à s'assurer que des personnes venant d'ailleurs ont leur place dans nos communautés .

Kassim Doumbia ajoute que la contribution des noirs et des autochtones doit être saluée et reconnue .

À Moncton et Saint-Jean, aucune célébration pour le jour de l'émancipation ne semble avoir été planifiée.