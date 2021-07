Le taux de vaccination stagne encore à Windsor-Essex

Malgré les appels pressants du bureau de santé publique et d’autres experts, la tendance n’augmente pas suffisamment en ce qui concerne le taux de vaccination contre la COVID-19 à Windsor-Essex.

Les statistiques de la semaine dernière indiquent que la proportion de la population ayant reçu au moins une dose a seulement augmenté de moins d’un point de pourcentage. Les sites de vaccination acceptent pourtant les visites sans rendez-vous pour faciliter la tâche aux résidents.

Le docteur Wajid Ahmed, médecin hygiéniste de la région, a déclaré que le nombre moyen de doses administrées a fortement diminué — il a baissé de plus de 1000 doses par jour depuis la semaine dernière — et que le taux de vaccination de la région a atteint un plateau.

Cette tendance alarmante est une source d’inquiétude non seulement pour notre communauté, mais aussi pour d’autres régions où le monde voit avec quelle efficacité le variant Delta peut s’attaquer à ceux qui ne sont pas vaccinés , a-t-il déclaré lors de la conférence de presse du vendredi.

Le variant Delta, qui est à l’origine de la résurgence de la COVID-19 dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, est la souche la plus transmissible. Une augmentation locale des cas est inévitable si les taux de vaccination ne s’améliorent pas a expliqué le Dr Ahmed.

D’après les données de vendredi, 75,7 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose, tandis que le nombre de personnes de 12 ans et plus entièrement vaccinées s’élève à 66 %.

Dans l’ensemble de la province, le taux de vaccination des 12 ans et plus est de 80,2 % et 68,4 % des personnes admissibles sont entièrement vaccinées.

Chiffres du jour 4 nouveaux cas à Windsor-Essex.

25 cas actifs dans l’ensemble.

0 hospitalisation

1 foyer d’éclosion sur un lieu de travail à Kingsville.

Selon le Dr Ahmed, l’épidémie de Kingsville concerne moins de cinq cas et est relativement bien maîtrisée.

Ailleurs dans la région

La santé publique de Chatham-Kent a signalé quatre nouveaux cas vendredi, et 19 cas actifs au total.

À Sarnia-Lambton, il n’y a pas eu de nouveaux cas et le nombre de cas actifs est de cinq.