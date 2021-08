Ces Haïtiens qui ont enseigné le français à des générations en Ontario

En Ontario comme au Québec, des enseignants d’origine haïtienne ont contribué à la formation de nombreuses générations entre les années 60 et 80, un fait peu connu qui fait la fierté de la communauté haïtienne.

Damon Berlin, un résident d’Ottawa, se souvient de l’unique enseignant haïtien qu’il a eu en 4e année, en 1985. J’étais en classe d’immersion et M. [Jo] Calixte a eu un grand impact sur moi.

M. Berlin affirme que son enseignant était juste et honnête. Avoir eu un modèle masculin qui n’était pas blanc, qui était différent, qui avait une autre culture, je considère que j’ai été chanceux , dit-il.

Damon prend un égoportrait dans les bois, derrière son ancienne école Pleasant Park School. Photo : Damon Berlin

L’Ottavien raconte que le fait d’avoir été dans la classe de M. Calixte l’a aidé à être l’homme qu’il est aujourd’hui. Ce n’est pas quelque chose dont on se rend compte quand on est enfant, mais avec le temps, ça nous façonne , confie-t-il.

Savoir que des Haïtiens ont quitté des situations difficiles, pour créer une meilleure vie ici et par la même occasion nous aider à devenir de meilleurs individus, c’est précieux. Une citation de :Damon Berlin, résident d’Ottawa

Plus tard, marqué par son ancien enseignant du primaire, il a présenté un exposé sur l’indépendance d’Haïti, en classe d’histoire, au secondaire. Raconter l’histoire des enseignants en général et principalement celle-ci, c'est vraiment important , selon lui.

La directrice du MOFIF, d’origine haïtienne, Carline Zamar, croit qu'au sein même de la communauté haïtienne, nombreux sont ceux qui ignorent l’histoire de ces enseignants haïtiens. Pour elle, garder en mémoire la contribution des différentes communautés favoriserait l'inclusion et aiderait à avoir des relations positives au sein de la communauté francophone. Les immigrants donnent beaucoup à notre cher Canada et c'est ensemble que nous bâtissons ce pays , conclut-elle.

Idem pour Gabriel Osson, écrivain torontois d’origine haïtienne qui vit en Ontario depuis 1986. Il a vu tant d’hommes et de femmes de sa communauté s’impliquer et enseigner à la jeunesse ontarienne. C’est important que cette histoire soit racontée parce que peu de gens savent à quel point ces Haïtiens ont contribué à l'Ontario d'aujourd'hui , dit-il.

Frantz Célestin en fait partie. Il a immigré au Québec en 1969 et vit à Toronto depuis 30 ans. Après avoir enseigné la biologie, les mathématiques et le français au Québec, il est parti poursuivre sa carrière dans le Nord ontarien, à Kapuskasing en 1991. Il enseigne alors à l'école secondaire catholique Cité des jeunes. Depuis, il n’a plus quitté la province de l’Ontario.

Frantz Célestin dit avoir qu'il était, à l'époque, le seul professeur d’origine afrodescendante à l’école secondaire catholique Cité des jeunes. Photo : Frantz Célestin

Il y avait beaucoup de propagande positive en faveur de l’Ontario, comme quoi c’était plus payant , dit-il. Plus payant aussi en termes de reconnaissance. L’enseignant à la retraite raconte qu’il se sentait très apprécié dans les écoles ontariennes où il a travaillé.

Par ailleurs, l’atmosphère politique québécoise pesait un peu dans son choix de se rendre en Ontario. Il explique qu'à cette époque, une incertitude régnait concernant la question du Québec au Canada. On ne savait pas ce qui allait se passer.

Il se rappelle qu’en Ontario, à l’époque, les services en français étaient plutôt rares.

Il fallait s’arranger pour parler anglais , dit-il. Après avoir obtenu un diplôme en français langue seconde, Frantz Célestin a intégré le milieu scolaire anglophone.

Arrivée des enseignants haïtiens en Ontario

L’historien Frantz Voltaire affirme que la première vague de ces enseignants a lieu au Québec dans les années 60 et 70. La province ontarienne ne connaîtra une arrivée importante de professeurs d’origine haïtienne que dans les années 80 parce que plusieurs Haïtiens qui avaient immigré au Québec vont intégrer les rangs des enseignants en Ontario. Un mouvement migratoire occasionné en partie par la crise économique au Québec, à l’époque. De plus, le Québec avait resserré les règles pour enseigner , ajoute l’expert.

Certains ont entendu dire que l’Ontario avait un grand besoin de professeurs et que c’était plus ouvert au niveau des permis pour enseigner. Une citation de :Frantz Voltaire

Jérôme Métellus, ancien enseignant de français à la Commission scolaire régionale de Chambly, raconte qu’il y avait une pénurie d'enseignants de français.

Il y avait les écoles, il y avait de l'argent, mais il manquait de professeurs , dit celui qui est arrivé pour enseigner au Québec après un passage aux États-Unis en 1965. Même s’il est resté au Québec, il connaît quelques enseignants haïtiens qui ont choisi de se rendre en Ontario. Cela remonte à longtemps… Certains sont décédés , dit-il, en nommant quelques-uns.