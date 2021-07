Les accidents de la route causés par l'alcool n'en sont pas, selon la PPO

La Police provinciale de l'Ontario profite du long week-end pour rappeler aux automobilistes que les accidents provoqués par l'alcool au volant sont des collisions et non des accidents, à plus forte raison lorsqu'ils sont mortels. Une résolution que l'Association des mères contre l'alcool au volant (MADD) appuie complètement.

Carolyn Swinson a perdu deux êtres chers dans sa vie. Son père a été tué à 68 ans en Angleterre en 1981. Elle a ensuite perdu son fils de 27 ans dans des circonstances similaires en Ontario en 1993.

Dans les deux cas, l'alcool était en cause.

Rob était un homme sportif et charmant qui travaillait fort, il était sorti pour acheter un cadeau à sa petite amie pour la St-Valentin, mais il n'est jamais rentré à la maison, se rappelle-t-elle.

Ce furent des épreuves très difficiles dans ma vie, d'autant que mon père m'avait écrit avant sa mort, mais je n'ai lu sa lettre qu'à mon retour au Canada après ses funérailles , poursuit-elle.

Le destin tragique de Mme Swinson l'a depuis amenée à oeuvrer pour MADD afin d'apporter un soutien à d'autres familles endeuillées. Photo : iStock / serdjophoto

Une question de terminologie

Mme Swinson refuse toutefois de parler d' accidents et estime plutôt qu'il s'agit de collisions mortelles. Il est important de faire la nuance, selon elle.

Une personne qui choisit de boire un verre ou de consommer de la drogue et qui décide de conduire sait très bien ce qu'elle fait et connaît très bien les risques que ça implique. Une citation de :Carolyn Swinson, porte-parole de MADD Canada

Dans sa récente campagne de sensibilisation Let's drop the ''A'' word, MADD répète qu'un accident laisse entendre que personne n'est fautif, même s'il s'avère que le conducteur avait les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.

Il est intéressant de noter sur le site Internet de l'association que les créateurs de la campagne ont traduit leur slogan avec un mot plus percutant en français. Ils parlent d' un crime que l’on peut prévenir et non de collision.

MADD Canada a lancé sa campagne « Laissons tomber le A » en mars 2020 avant que la PPO ne lui emboîte le pas. Photo : iStock

La Police provinciale de l'Ontario est elle aussi très claire à ce sujet. Un accident de la route est un accident dans lequel le conducteur n'est pas responsable selon elle : il peut avoir percuté un animal sauvage ou avoir subi un malaise au volant.

Il en est autrement des collisions, qui sont souvent le fait, selon elle, d'erreurs humaines comme la consommation d'alcool au volant. Dans un tel cas, les conducteurs fautifs doivent être tenus responsables de leurs actions , dit Mme Swinson.

Elle affirme par ailleurs que les médias ont aussi leur part de responsabilité dans le choix des mots qu'ils utilisent pour rapporter des accidents ou des collisions.

Un tronçon de la route 17 en Ontario est fermé en raison d'un accident le 2 août 2018. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Mme Swinson ajoute que l'usage d'une terminologie appropriée peut aider des familles éplorées à surmonter un peu plus facilement leur deuil.

Les proches d'une victime de la route sont souvent davantage contrariés lorsqu'on parle d'un accident ou d'une erreur devant les tribunaux ou dans les journaux plutôt que d'une collision , déclare-t-elle.

Quelques statistiques

Au 26 juillet, 138 personnes sont mortes dans 131 accidents de la route en Ontario en 2021, selon la PPO.

Dans 57 % des cas, la mort a été provoquée par l'un des quatre principaux facteurs humains : l'alcool, la vitesse, la distraction et la négligence entourant la ceinture de sécurité.

Un barrage routier des policiers contre l'alcool au volant en Ontario Photo : Gian-Paolo Mendoza/CBC

Selon la PPOPolice provinciale de l'Ontario , 84 % des décès de la route, qui sont survenus cette année et qui étaient liés à des facteurs de causalité identifiables, auraient pu être évités.

Si la terminologie peut dissuader une seule personne de prendre le volant en état d'ébriété et de sauver une seule vie, alors l'exercice en vaut la peine. Une citation de :Ari Goldkind, avocat-criminaliste de la défense

L'avocat Ari Goldkind ne croit pas qu'il s'agisse d'un coup de relations publiques de la part de la police. C'est une bonne idée, je pense que cela peut permettre d'éviter des catastrophes sur l'autoroute , dit-il.

Présomption d'innocence

Au Canada, toute personne accusée d'un crime est innocente jusqu'à preuve du contraire et il revient à la Couronne de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

MADD ajoute néanmoins que le changement de terminologie n'enlève rien à la présomption d'innocence du conducteur qui est accusé sur les lieux d'une collision. Me Goldkind est du même avis.

Au Canada, la limite permise pour conduire est de moins de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Photo : iStock

Je ne crois pas qu'il faille être reconnu coupable d'un crime devant les tribunaux pour que l'acte reproché soit un crime , ajoute l'avocat.

Il reviendra toujours aux tribunaux de décider si un accusé est coupable ou innocent, mais, en attendant, les policiers ont le pouvoir d'administrer des alcootests à ceux qui sont impliqués dans une collision. Une citation de :Carolyn Swinson

L'avocat pense, lui aussi, que les accidents causés par des facultés affaiblies sont des collisions, qu'elles soient mortelles ou non, à plus forte raison lorsque le conducteur a échoué à l'alcootest des policiers sur le lieu de la catastrophe.

L’avocat-criminaliste de la défense de Toronto, Ari Goldkind Photo : Radio-Canada

Un conducteur peut être acquitté pour de nombreuses raisons et cela ne signifie pas qu'il n'était pas en état de conduire au moment de son arrestation , poursuit-il en évoquant la perte ou l'insuffisance de preuves ou encore des retards procéduraux devant les tribunaux.

Me Goldkind souligne qu'un acquittement ne signifie pas pour autant que la personne est innocente du crime dont elle était accusée avant son procès.

Carolyn Swinson en sait quelque chose.

La femme qui a tué son fils à Toronto avait deux fois et demie le niveau d'alcool permis dans le sang. Elle avait toutefois été acquittée par le juge qui a statué que ses droits avaient été enfreints lorsque les policiers lui ont administré un alcootest.

Rob Swinson Photo : Avec l'autorisation de Carolyn Swinson

Le jeune homme de 19 ans qui a tué son père avait quant à lui reconnu lors de son procès qu'il avait bu le soir de son délit de fuite. Il avait été condamné à une peine de prison avec sursis et une amende de 500 $ et son permis de conduire avait été révoqué durant six mois.

Sévérité des peines

MADD pense que les châtiments contre les contrevenants reconnus coupables d'ivresse au volant sont assez sévères au pays, mais l'association regrette qu'ils ne soient pas infligés dans leur entièreté.

Au Canada, la peine maximale pour conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort est de 25 ans de prison.

De telles peines sont toutefois très rarement rendues alors qu'il devrait y avoir un équilibre raisonnable [entre la sévérité du châtiment et la gravité du crime] , précise Mme Swinson, qui rappelle que les familles de victimes ont souvent peu de droits par rapport à l'accusé.

Environ 13 000 accusations criminelles pour conduite avec les facultés affaiblies ont été déposées en Ontario en 2018, selon MADD. Photo : getty images/eyeem / Mongkol Nitirojsakul / EyeEm

Mme Swinson pense en revanche que la liberté conditionnelle ne devrait pas leur être accordée aussi facilement une fois que le tiers de leur peine a été purgée comme c'est généralement le cas au pays.

Me Goldkind affirme en outre que la conduite sous l'effet d'une intoxication à l'alcool ou la drogue revêt une plus grande culpabilité morale dans la société que celle causée par exemple par la perte récente d'un être cher.

Une personne qui provoquerait une collision en revenant d'un salon funéraire sera probablement jugée moins sévèrement que celle qui était en état d'ébriété, parce que ses émotions l'ont déconcentrée derrière le volant , explique-t-il.

Un ivressomètre d'un corps policier. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

L'Association MADD précise que texter ou manger au volant est aussi grave et dangereux que la consommation d'alcool ou de drogue, parce que ce comportement nuit à la concentration. Tout comportement qui détourne l'attention est aussi fautif et condamnable , poursuit Mme Swinson.

Sondage ontarien

La mise en garde de la PPOPolice provinciale de l'Ontario ce week-end survient alors que l'Association canadienne des automobilistes (CAA) publiait jeudi un sondage qui indique que 55 % des conducteurs interrogés en Ontario admettent conduire parfois de façon dangereuse.

Selon la même étude, 95 % des personnes sondées ajoutent en outre qu'elles ont été témoins de comportements dangereux sur la route au cours de la dernière année, parmi lesquels elles citent la vitesse et la distraction au volant.

Le sondage Campaign Research, qui a été commandé par le CAA dans la région du Centre-Sud de l'Ontario, a été réalisé du 15 au 21 mars 2021 auprès de 1504 Ontariens ayant un permis de conduire. Sa marge d'erreur est de 2,5 %, 19 fois sur 20.

L'alcool au volant, la vitesse et la distraction sont les trois principaux facteurs humains qui expliquent une collision, selon la PPO. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Me Goldkind affirme que le lobby des producteurs d'alcool est trop puissant au pays pour que le gouvernement fédéral amende le Code criminel afin d'interdire toute consommation d'alcool 12 heures avant de conduire un véhicule motorisé.

La loi serait difficilement applicable de toute façon et ça n'empêcherait pas les collisions mortelles de survenir sur nos routes malheureusement , dit-il en ajoutant que les gouvernements ne prennent pas le problème assez au sérieux.