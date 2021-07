COVID-19 : 10 nouveaux cas à Ottawa, 1 de plus en Outaouais et dans l'est ontarien

Depuis le début de la crise sanitaire, Ottawa a enregistré 27 811 cas du coronavirus, tandis que l’Outaouais en a compté 12 597 et que l'est ontarien en a signalé 4747.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré, de sorte qu’Ottawa compte toujours 593 victimes de la COVID-19, l’Outaouais, 215, et l'est ontarien, 111.

Selon les informations transmises par la SPOSanté publique Ottawa , il y a 50 cas actifs dans la région et une personne hospitalisée, dont l’état de santé ne nécessite pas un passage aux soins intensifs.

En Outaouais, on compte 11 cas actifs, et dans l'est ontarien, 13. En revanche, aucune hospitalisation n'est recensée tant par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais que par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

En matière de vaccination, l’Outaouais a récemment franchi le demi-million de doses administrées d’un vaccin contre la COVID-19. En date de vendredi, le nombre est de 501 005, selon les données du gouvernement du Québec.

À Ottawa, le taux de vaccination grimpe lentement, avec 84 % de résidents admissibles ayant reçu une première dose et 71 % complètement vaccinés. La Ville fait la promotion, vendredi, d’une clinique temporaire sans rendez-vous pour les résidents de 12 ans et plus qui désirent recevoir une dose. Le centre de vaccination est installé à la Ridgemont High School.

À l'échelle provinciale, le Québec recense 125 cas, vendredi, de même qu’une légère baisse des hospitalisations. Du côté ontarien, le bilan du jour est de 226 nouvelles infections et de 11 morts. Ces deux données sont les plus élevées depuis le début du mois de juillet.