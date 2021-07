Un ours noir abattu par les agents de la faune à Yellowknife

Un ours noir qui avait été aperçu à N’Dilo et dans le quartier Old Town de Yellowknife a été abattu par les agents de la faune, selon le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest.

Dans une publication Facebook jeudi soir, le ministère a indiqué qu’un agent avait dû se débarrasser de l’ours parce qu’il s’était approché de plusieurs maisons dans l’entourage et que son comportement laissait supposer qu'il s'était habitué à la vie en ville .

C’était nécessaire pour protéger la sécurité publique, indique le gouvernement.

Selon Mike Westwick, le directeur des communications du ministère de l'Environnement, le ministère avait d'abord reçu un appel jeudi matin à propos d’un ours sur l’île Latham.

L'agent de garde a immédiatement répondu à l’appel et a repéré l'ours sur un balcon , explique-t-il. L'ours s'est immédiatement enfui après avoir vu l'agent.

Deux agents du ministère ont continué de patrouiller dans le secteur au cours de la journée et ont dû reconduire une personne chez elle, selon lui.

Les ours sont à la recherche de baies et d'autres aliments pendant qu'ils se préparent à l'hibernation, explique le porte-parole. Cela signifie qu'il faut s'attendre à apercevoir des ours.

La chose la plus importante que les gens peuvent faire, selon lui, est de ne jamais laisser d'ordures, de nourriture ou tout autre chose qui dégage une forte odeur dehors et d'éviter de marcher seul la nuit, en particulier dans les zones boisées.

Si vous apercevez un ours, le service de la faune recommande de paraître grand, d'éviter le contact visuel, de faire des bruits et de reculer lentement avant d'appeler la ligne d'urgence du département de la faune dès que possible.

Le numéro dans la région de North Slave est le 867-873-7181.