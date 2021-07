La banque alimentaire de South Porcupine a une nouvelle adresse

Malgré l’incendie, la banque alimentaire a continué de recevoir des dons de nourriture qu’elle entreposait dans un local offert par South Porcupine Pride — un organisme local LGBTQ+ — et qui était ensuite distribuée dans un espace extérieur offert par le magasin Giant Tiger.

Nous leur sommes très reconnaissants [...], mais l’avantage du nouvel espace est qu’il se trouve à l’intérieur , explique le trésorier de la banque alimentaire Peter Davis.

La semaine dernière par exemple, il a beaucoup plu à Timmins; donc, même si nous avons pu aider nos clients, ils ont été mouillés. Maintenant, ils seront à l’abri des intempéries , précise-t-il.

Il ajoute que les locaux qu’occupera la banque alimentaire lui seront offerts gratuitement par le supermarché Metro et que le service y restera pendant probablement deux mois environ .

Par la suite, la banque alimentaire déménagera dans un autre bâtiment plus spacieux pour lequel elle vient de signer un bail d’une année, mais qui requiert certains travaux de rénovation, dont du nettoyage, de la peinture et des ajustements du circuit électrique , fait savoir M. Davis.

Ce bâtiment se trouve sur l’avenue Bloor, non loin de l’ancienne adresse de la banque alimentaire.

En ce moment, nous ne sommes pas capables d’offrir de la nourriture réfrigérée. On ne peut que donner des produits non périssables, mais à cette nouvelle adresse, on pourra installer un réfrigérateur et des congélateurs, donc on pourra offrir notre service complet.

Une citation de :Peter Davis, trésorier de la banque alimentaire de South Porcupine