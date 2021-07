Phase verte au Nouveau-Brunswick : voici ce qu'il faut savoir

Il est cependant important de noter que les restrictions à la frontière canado-américaine et les voyages à l'étranger sont toujours en vigueur puisque ces secteurs sont de compétence fédérale et non provinciale.

Voici ce que veut signifie la phase verte : Le port du masque n’est plus obligatoire.

Toutes les restrictions émises par le Nouveau-Brunswick sur les voyages et la santé publique seront levées.

C’est la fin des restrictions aux frontières provinciales. Il n’y aura plus de vérification aux frontières et les voyageurs venant d’ailleurs au Canada n’auront plus à enregistrer leur voyage.

Toutes les restrictions sur les rassemblements intérieurs et extérieurs ainsi que les limites d’occupation seront retirées.

Les entreprises et les commerçants peuvent cependant toujours imposer leurs propres politiques, comme le port du masque, et ce, même si l'arrêté obligatoire d'urgence n'est plus en vigueur.

Près de 67 % de la population admissible au Nouveau-Brunswick a reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 82 % en a reçu au moins une.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose 28 jours après avoir reçu la première. Plusieurs centres de vaccination mobiles sont organisés au cours des prochains jours.

Les centres de vaccination sans rendez-vous : Santé publique de Miramichi, le samedi 31 juillet, de 10 h à 14 h;

Parc d’exposition de Saint-Jean, le samedi 31 juillet, de 11 h à 17 h;

Colisée de Moncton, le samedi 31 juillet, de 9 h à 17 h;

Parc d’exposition de Saint John, le lundi 2 août, de 10 h à 14 h;

Colisée de Moncton, le lundi 2 août, de 9 h à 17 h;

Chevaliers de Colomb Saint-Jacques, à Edmundston, le lundi 2 août, de 9 h à 11 h 30;

Santé publique de Bathurst, le lundi 2 août, de 8 h 30 à 13 h.

Sept nouveaux cas

Alors que le Nouveau-Brunswick entame un nouveau chapitre dans la gestion de la pandémie, la province annonce sept nouveaux cas de COVID-19. Cinq de ces cas sont répertoriés dans la région de Moncton. Les deux autres sont dans celle de Fredericton. L'origine de la contagion pour quatre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a donc 19 cas actifs au Nouveau-Brunswick connus des autorités médicales, mais aucune de ces personnes n’est hospitalisée en ce moment.