De Mirage et d'Errances : science-fiction et fantastique au féminin

La littérature de genre se décline elle aussi au féminin. À l’instar du polar et du roman policier, entre autres, le fantastique et la science-fiction comptent également leurs autrices et héroïnes à découvrir.

La maison québécoise Alire a d’entrée de jeu fait sa niche, en publiant non seulement les romans d’horreur et de fantastique de Patrick Senécal, mais en faisant aussi une belle place dans son catalogue (et dans les pages de la revue Solaris) aux autrices de fantasy, de fantastique et de science-fiction, dont les incontournables pionnières Esther Rochon, Francine Pelletier et Élisabeth Vonarburg. Cette dernière, en plus d'y traduire plusieurs des romans du maître canadien de la fantasy Guy Gavriel Kay, y a signé ses propres titres (Cycle de Tyranaël et Reine de mémoire, entre autres).

De son côté, la Franco-Ontarienne Marie-Thé Morin, à qui on doit notamment la télésérie Eaux turbulentes, renoue avec le roman en proposant le premier volet de ce qui sera une trilogie aux effluves surnaturels.

Lectures d'été

Mirage : le prix de l'eau

Josée Lepire signe, avec «Mirage», son premier roman. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

On doit également à Élisabeth Vonarburg d’avoir donné envie à une nouvelle génération de femmes de suivre ses traces et d’offrir des personnages féminins forts et essentiels à la trame de leurs histoires. C’est le cas de Josée Lepire, qui a développé la prémisse de Mirage lors d’un atelier d’écriture mené par Mme Vonarburg, il y a une quinzaine d’années déjà. Mue par les encouragements de cette dernière, Josée Lepire a fait de sa nouvelle une novella, devenu au final un roman, publié l’an dernier chez Alire.

Les Oasis se meurent. Les pompes leur permettant de s’approvisionner en eau potable sont en train de tomber en panne les unes après les autres, menaçant leur survie à plus ou moins courte échéance. Simultanément, Phan la messagère a des visions de plus en plus nombreuses et violentes. Si ces visions lui laissent entrevoir une vérité cachée et insoupçonnée de la majorité de ses compatriotes, elles lui font surtout craindre d’être mise à l’écart, traitée comme folle, comme les autres Hallucins.

L’éventualité de manquer d’eau oblige cependant les Oasiens, vivant isolés dans leur désert, autonomes et solidaires depuis longtemps, à envoyer Phan et une poignée d’émissaires en mission auprès des Extérieurs afin d’obtenir de l’aide. Ils entreront d’abord en contact avec les Lacustrois, dont les cités sont dispersées autour de grands lacs. Phan et les Oasiens constateront rapidement que leur situation suscite la convoitise, que le soutien technique souhaité ne viendra pas sans un prix à payer.

De la gestion de l’eau à celle des frontières face aux réfugiés, de la peur de l’Autre aux affrontements idéologiques provoquant des divisions permettant à certains de mieux régner, des nouvelles alliances aux inévitables trahisons, Mirage s’inscrit dans une géographie nord-américaine (trop?) familière et fait écho à des enjeux sociopolitiques contemporains.

Sur ce point, on pourrait gentiment reprocher à Josée Lepire d’avoir peut-être manqué un brin d’originalité dans les noms donnés aux différentes régions extérieures, allant de l’État de la Grande Californie au Nénévut, en passant par la Fédération des (Grands) Lacs, le territoire de New New England et les Maritimes indépendantes. Cela dit, Josée Lepire a joliment su adapter certaines expressions au décor désertique de sa trame. Ainsi, sous sa plume, deux personnes ne se ressemblent pas comme deux gouttes d’eau, mais bien comme deux grains de sable.

Mirage aurait par ailleurs gagné en fluidité en étant resserré ici et là, surtout vers la fin, alors que les diverses perspectives présentées se chevauchent, voire reviennent en arrière, sans pour autant apporter à l'intrigue, au lieu de faire avancer l’action. Une action qui devrait toutefois se poursuivre, puisque la fin de ce roman laisse clairement entrevoir une suite.

Errances : le motel comme rite de passage

La femme de théâtre et scénariste Marie-Thé Morin renoue avec le roman après plus de 25 ans en proposant «Errances», premier volet d'une trilogie. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

En tant que comédienne, Marie-Thé Morin a notamment sillonné l’Ontario français du nord au sud et d’est en ouest. Ce faisant, elle a souvent dormi dans des motels. On ne s’étonne donc pas que ces derniers soient des personnages à part entière, ou presque, dans son plus récent roman. Ni que les noms des villages (Rayon-de-Lune, par exemple) y fassent poétiquement écho à ses propres souvenirs de tournée dans le nord de l’Ontario.

Lieux de passage, de transition, de repos (ou, du moins, de pause), voire de rencontres, les motels d’Errances sont à tout le moins les points de chute d’Anaïs et de Rod. Ils y atterrissent, chacun.e de son côté, plus ou moins par la force des choses.

Anaïs a pris la route dans l’espoir de trouver l’inspiration pour écrire, mais surtout pour tenter de comprendre ce trou dans son histoire qui l’obsède. Arrêtée dans le sud des États-Unis, elle suit sans trop savoir pourquoi June la policière dans un motel miteux, où squattent d’étranges personnages, dont Bobby, un enfant pour le moins curieux.

À des centaines de kilomètres au nord de là, Rod, avec qui Anaïs a rompu des années auparavant, roule lui aussi. L’ancien chanteur d’opéra a décidé de s’éloigner des grandes villes le temps de soigner ses cordes vocales. Une crevaison l’oblige toutefois à trouver refuge dans un établissement oublié, tenu à bout de bras par la solitaire Mimi, en attendant que sa voiture soit réparée.

Alternant les trajectoires d’Anaïs et de Rod, Marie-Thé Morin laisse deviner les liens qui les unissent encore, par-delà la distance et le temps, de même que les non-dits et l’inassouvi entre eux. Mais qui sont Bobby, June et Mimi que la romancière place sur le chemin de ses deux héros? Quels rôles ont-ils à jouer dans les parcours d’Anaïs et de Rod? Et qu’est-ce que ces derniers ont à découvrir sur eux-mêmes dans ces motels intemporels qu’ils savent devoir quitter?

Femme de théâtre et auteure de la télésérie Eaux turbulentes, Marie-Thé Morin n’avait pas signé de roman depuis Gustave publié en 1994. L’Ottavienne renoue ici avec un genre qui lui sied bien, notamment parce qu’elle s’avère particulièrement habile à créer des dialogues dynamiques, sonnant vrai dans la bouche de ses personnages, témoignant ainsi de leur vérité intrinsèque.