Ottawa prolonge les programmes d’aide aux particuliers et aux entreprises

Le gouvernement Trudeau pige à nouveau dans ses coffres, à hauteur de 3,3 milliards de dollars, pour aider entreprises et particuliers à traverser ce qui reste de la pandémie.

Ottawa prolonge ainsi jusqu'au 23 octobre tous les programmes d'aide aux entreprises et aux particuliers créés pour traverser les difficultés économiques suscitées par la pandémie de COVID-19.

Au ministère des Finances, on estime à 2,2 milliards de dollars le coût de la prolongation des programmes pour les individus et à 1,1 milliard de dollars la facture de la prolongation pour les entreprises.

La ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland a annoncé les prolongations des programmes alors qu'elle était de passage à Hamilton, en Ontario, pour verser une aide financière de 400 millions de dollars à une aciérie qui pourra, avec cet argent, accélérer son virage vert.

La ministre Freeland a ainsi fait savoir que ceux que la pandémie empêche de travailler pourront continuer à compter sur les trois prestations canadiennes pour la relance économique; celle pour ceux qui sont sans emploi, celle destinée à ceux qui doivent prendre soin d'un proche et celle qui couvre un congé de maladie dû à la COVID-19.

Ottawa ajoute quatre semaines de plus à la prestation canadienne de la relance économique, qui devient ainsi disponible pour un total de 54 semaines pendant lesquelles une personne aura été sans emploi à cause de la pandémie de COVID-19.

Cette prestation assure 300 $ par semaine.

Les personnes qui recevaient l'assurance-emploi et qui auraient déjà épuisé leurs prestations pourront également obtenir quatre semaines de plus de versements.

La prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants continue à être disponible pour un maximum de 42 semaines, et la prestation en cas de maladie se limite encore à un maximum de quatre semaines.

Le taux maximal de la subvention salariale maintenu

Pour les entreprises, Ottawa prolonge les subventions salariales, les subventions pour les loyers commerciaux et les mesures de soutien en cas de confinement.

Les taux des deux premiers programmes ne diminueront pas pour la période du 29 août au 25 septembre, comme prévu.

Ainsi, le taux maximal de la subvention salariale et de la subvention pour le loyer sera fixé à 40 % pour cette période. Le budget déposé au printemps prévoyait les réduire à 20 %.

Entre le 26 septembre et le 23 octobre, le taux maximal sera cependant réduit à 20 %.

L'indemnité de confinement, elle, reste à un taux fixe de 25 %.

Ces mesures de soutien ont été une bouée de sauvetage pour des millions de travailleurs dans les entreprises de tout le pays et cette prolongation assurera qu'ils continuent de recevoir le soutien dont ils ont besoin pour une relance solide , a déclaré la ministre Freeland.